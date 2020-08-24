23 дня в изоляторе и 148 000 рублей гонораров: зачем петербуржцев заманивают на «фейковые» испытания вакцины от коронавируса

Объявления о наборе на испытания вакцины за 148 000 рублей появились в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

148 000 рублей – именно такое вознаграждение предлагают горожанам авторы таинственных объявлений, появившихся в последние дни в Санкт-Петербурге. Получить его сравнительно просто: нужно лишь принять участие в испытаниях вакцины и отправиться в изоляцию в медицинский стационар на 23 дня. Ни типа вакцины, ни адреса центра, ни сроков – никакой дополнительной информации нет, есть лишь имя и фамилия контактного лица и номер телефона. Куда же на самом деле приглашают петербуржцев – разбирались корреспонденты «Космсомолки».

Фотографию листка, приклеенного к стене жилого дома неподалеку от трамвайного парка № 5, в редакцию прислали читатели. Дозвониться до контактного лица (некой Зои Ивановны Гинько) нам поначалу не удалось – бесстрастный механический голос сообщил, что аппарат абонента перегружен звонками. Спустя несколько часов Зоя Ивановна, правда, трубку все-таки сняла… и оказалась очень недовольным студентом по имени Никита.

Кто и для чего расклеивает такие листовки по городу - неизвестно. Фото: предоставлено читателем "КП"

- Слушайте, мне уже человек сорок по этому вопросу позвонило, - признался молодой человек. – Я сам из Омска, а звонят из Воронежа, Ростова, Тюмени, из Питера вот. Могут и посреди ночи прорваться – разницу во времени-то никто не отменял. Обычно спрашивают Зою Ивановну (хотя я знать ее не знаю!), иногда почему-то спрашивают, как через меня сдать тест на коронавирус. Недавно вообще позвонил один и сходу – «это вы 150 000 раздаете?». Я сначала злился, теперь привык.

По словам студента, все началось четыре дня назад. Как его номер оказался на злополучном объявлении, парень понятия не имеет. Версию про коварных недругов, решивших таким образом расшатать ему психику, Никита отмел сразу: слишком уж могущественные получатся недруги – по всей России одинаковые бумажки расклеить.

Тестирование, о котором говорится в объявлении, уже вовсю идет в Новосибирской области, в поселке Кольцово. Фото: Олег ЗОЛОТО

Между тем, как удалось выяснить «Комсомолке», Зоя Ивановна Гинько действительно существует – человек с такими именем и фамилией заведует стационаром особо опасных инфекций медико-санитарной части № 163 в Новосибирске. Помимо прочего, медсанчасть занимается тем, что сопровождает работу научного центра «Вектор» - того самого, где были разработаны первые прототипы вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Паззл начал складываться… и тут же снова разрушился.

- Действительно, Зоя Ивановна у нас работает, - рассказал «Комсомолке» начальник медсанчасти, врач высшей категории Владимир Кузубов. – И это объявление давали мы. Вот только, во-первых, добровольцев мы набирали только в Новосибирске, а во-вторых, оно сильно запоздало. Испытания мы начали еще в июле. Некоторые добровольцы уже даже готовятся к выписке.

Откуда взялся такой ажиотаж, да еще и в масштабах всей России, Кузубов не знает. По его словам, оригинальное объявление кто-то мог скопировать и выложить в интернет – а оттуда оно уже разошлось по городам и весям. Правда, непонятно, кто и зачем их распечатывает и расклеивает на домах и афишных тумбах.

- Тем не менее могу официально заявить – сейчас никакого набора не ведется, - подчеркивает наш собеседник. – И очень прошу оставить в покое нашего доктора (судя по всему, кто-то все-таки дозвонился до Зои Ивановны, переставив наугад цифры в номере телефона – прим.ред.). Ей валится столько звонков, что телефон зависает.

Испытания китайской вакцины скоро начнутся в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Информацию Кузубова «Комсомолке» подтвердили и в центральном аппарате Роспотребнадзора.

- В Санкт-Петербурге добровольцев для испытания вакцины не набирают, испытания проводятся в настоящее время в соответствии с протоколом в Новосибирской области, поселок Кольцово, в медсанчасти №163, - уточнили в ведомстве. - Добровольцы уже набраны и участвуют в испытаниях.

Одним словом, срубить влегкую 148 000 рублей не получится. Но еще можно записаться на испытания китайской вакцины в НИИ гриппа – они (на этот раз точно и официально) должны стартовать уже в сентябре.