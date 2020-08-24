Петербуржцы просят заменить окна в парадных на стеклопакеты

Спор между сторонниками исторических деревянных рам и поборниками современных стеклопакетов столь же драматичен, сколь вражда между Монтекки и Капулетти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больной петербургский вопрос подняла петиция, опубликованная на сайте Российской общественной инициативы. Ее авторы просят заменить окна в парадных домов культурной столицы на стеклопакеты.

– В парадных домов установлены в основном деревянные окна, которые физически и морально устарели. Плохой притвор окон, сквозняки, неисправности, постоянно надо производить окраску, ремонтировать, – пишут авторы петиции. – Пластиковые окна лишены этих минусов и позволяют сэкономить тепло.

В Жилищном комитете города-музея признались, что известный спор между сторонниками исторических деревянных рам и поборниками современных стеклопакетов столь же драматичен, сколь вражда между Монтекки и Капулетти.

Поменять деревянные окна на пластиковые в парадных можно во время как капитального, так и текущего ремонта Фото: Олег ЗОЛОТО

– Мы неоднократно сталкивались с тем, что в рамках капитального ремонта жители делились на два лагеря, – рассказали «Комсомолке» в Жилищном комитете. – Одни говорят, что хотят сохранить старые рамы и провести их реставрацию. Другие голосуют за пластик, потому что он энергоэффективнее и потому что в такие окна не дует. Правых и неправых здесь найти невозможно: все решается коллективно и в каждом конкретном случае.

Поменять деревянные окна на пластиковые в парадных можно во время как капитального, так и текущего ремонта. Проще всего перейти на стеклопакеты «хрущевкам», «брежневкам», «кораблям» и другим жилым многоэтажкам типовой советской застройки. Делается это по решению собственников, причем важно, чтобы на счету дома были деньги. Если собираемость взносов на ремонт невысокая, то порой окна меняют в парадных поэтапно, а процесс растягивают на несколько лет.

А вот в жилых домах-памятниках и исторических домах, построенных до 1917 года либо вписанных в исторические кварталы, ситуация куда сложнее. Здесь выбор остается не за жителями, а за Комитетом по охране памятников и Комитетом по градостроительству и архитектуре.

В светлых роскошных парадных реставрация может доходить до 350 000 рублей за окно Фото: Олег ЗОЛОТО

– Если в доме-памятнике предметом охраны выступает материал оконного заполнения, то заменить окна на пластиковые невозможно, – объяснили «Комсомолке» в Комитете по охране памятников. – С историческими домами проще: зачастую охраняется не материал, а внешний облик лицевого фасада, который формирует уличный фронт. Влияет на возможность замены окон и зона охраны, в которой дом находится. В любом случае, в каждом конкретном случае вопрос решается отдельно.

Как отметили в Жилкоме, случаи, когда даже в исторических домах законно появляются стеклопакеты, действительно встречаются. Так бывает, например, когда историческое оконное заполнение было полностью утрачено или заменено в советские годы. В случаях же, когда дерево важно сохранить, прибегают к реставрации.

– Кстати, жители домов-памятников и исторических домов должны согласовывать замену окон на стеклопакеты не только в парадных, но и в квартирах. Это же касается установки кондиционеров. Иначе – штраф, – напоминают в Смольном. – Жить в доме-памятнике и в исторической части Петербурга – это как содержать антиквариат.

Если в течение года петиция соберет 100 000 подписей, ее рассмотрят региональные власти.

КОНКРЕТНО

В пятиэтажном доме исторической застройки порядка 25 окон на лестничных площадках. Их замена на аналогичные деревянные обойдется примерно в 1,7 миллиона рублей, реставрация с восстановлением утраченных элементов фурнитуры будет стоить до 2,7 миллиона рублей, а замена на стеклопакеты выйдет всего в 700 тысяч рублей.

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