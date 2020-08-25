СПбГУПТД начал сотрудничать с филиалом Пушкинского музея и центром современного искусства. Фото: Константина Кондрухова.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и ГММИ имени А.С. Пушкина и Государственный центр современного искусства в Петербурге подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Согласно документу, подписанному сегодня ректором СПбГУПТД, председателем Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексеем Демидовым и директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Мариной Лошак, организации будут проводить мероприятия по вовлечению студентов в художественную жизнь Петербурга.

- Государственный музей имени А.С. Пушкина – это один из крупнейших в России музеев зарубежного современного искусства, это часть той нерушимой платформы, на которой строится культурная и образовательная среда. Наша совместная работа, коллаборация общих образовательных и культурных траекторий, сможет снабдить творческих, думающих, изобретательных ребят всеми возможными инструментами для поиска своих смыслов, своего пути, для совершенствования навыков, укрепления и развития связей для воспитания в себе личностей на стыке разных культурных традиций и направлений, впитав в себя все самое лучшее, - прокомментировал партнерство ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.

Соглашение было инициировано в рамках подготовки 2-го Кураторского форума, проводимого в этом году при поддержке «Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив». Кураторский форум - ежегодный международный проект, организованный ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственным центром современного искусства в Санкт-Петербурге. Это событие с участием ведущих институциональных и независимых кураторов, галеристов, арт-менеджеров, которое способствует укреплению и развитию культурных связей российских художников и специалистов в области культуры с коллегами из других стран и регионов, а также повышения интереса среди широкой аудитории к современному искусству в Петербурге. Программа форума выстроена таким образом, чтобы он стал полезным и значимым событием в жизни творческой молодежи. Студенты смогут принять участие в серии online-лекций, в выставках, пройти стажировки в качестве PR-специалиста или продюсера, а также стать волонтером Кураторского форума. Стажировки будут проходить осенью 2020 года.

Партнеры будут оказывать помощь и содействие обучающимся и выпускникам СПбГУПТД проведении исследований, связанных с современным искусством.

Соглашение является еще одним этапом взятого СПбГУПТД курса на поддержку талантливой молодежи. Напомним, в начале месяца вуз и Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия талантов» объявили о сотрудничестве в области выявления и оказания поддержки талантливых детей.