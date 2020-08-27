Петербуржцев приглашают присоединиться к акции «День памяти жертв блокады 8 сентября»

Акция пройдет в Петербурге в третий раз. Фото: предоставлено организаторами.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Уже третий год в Петербурге инициативная группа «Комитет 8 сентября» в день, когда замкнулось кольцо, проводит поминальные блокадные чтения. За два года было прочтено 37974 имени погибших из известных 850 000 имен.

В 2020 году принять участие в акции можно будет более чем по 60 адресам, все они перечислены на сайте акции – https://www.leningrad1941.ru/

8 сентября горожане соберутся прочитать имена погибших во дворах домов, в школах и институтах, в учреждения и на заводах, на городских площадях.

Главный двор Зимнего дворца, Русский музей (у Михайловского дворца), сад Фонтанного дома, Дом журналиста, Центральный Выставочный Зал «Манеж», СПбГУ (Университетская набережная 11-13, у памятника книге), дворы Капеллы, Дом Радио – лишь немногие из площадок. Петербуржцы могут прийти на любую площадку и прочитать имена своих погибших родственников или имена из списков, которые будут предоставлены им на месте.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский принял участие в акции. Фото: предоставлено организаторами.

Людям, которые не могут принять участие в офлайн-мероприятиях акции, мы предлагаем поставить свечу памяти на окнах или прислать нам имена, и мы прочитаем их на наших площадках.

-Неоплаканная судьба ленинградцев – часть городского подсознания. Блокада – в подкорке, о ней не говорили и не говорят так, как следовало бы. Это комплекс, который делает нас мрачнее. – объясняет смысл акции идеолог «Дня памяти» Лев Лурье. - Важны даже не новые книги и документы (в последние годы их появилось множество), а возможность открытой эмоции. Как в храме на заупокойной службе. 8 сентября мы можем и должны показать – никто не забыт и ничто не забыто. Простое чтение имен погибших, как это было в прошлом году, очищает, очеловечивает. Все имена мы пока прочитать не сможем. Придет время – прочитаем. Эта гражданская заупокойная служба финансируется частными пожертвованиями и не связана ни с властью, ни с политическими организациями.

«Комитетом 8 сентября» создано мобильное приложение с адресами погибших на карте города, собираются их истории, делается справочник существующих блокадных проектов, а также ведется работа по созданию пошаговой инструкции по архивному поиску блокадников. Инициативная группа «Комитет 8 сентября» надеется, что День Памяти миллиона жертв ленинградской блокады уже стал традицией и количество участников будет только расти. Ведь именно память делает нас людьми. Наша задача - назвать все известные имена погибших, даже если на эту уйдут годы.