На форуме «Армия 2020» лаборатория СПбГУПТД представила уникальную разработку. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Руководитель научной лаборатории Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Сергей Ледов стал одним из приглашенных гостей Международного военно-технического форума «Армия 2020», который прошел 23 августа в закрытом режиме в КВЦ «Патриот» в Кубинке. В рамках первого дня работы форума он представил результаты внедрения разработанной командой ученых СПбГУПТД нанотехнологии, суть которой состоит в значительном снижении коэффициента трения при обработке взаимодействующих поверхностей.

- Обсуждались вопросы применения нашей нанотехнологии в оборонном производстве и в различных отраслях промышленности с зарубежными представителями ВПК Белоруссии, представителями Министерств Обороны Индии, Пакистана, Бразилии и других стран, - комментирует Сергей Ледов. - Наша разработка вызвала большой интерес, который стороны уже обозначили в деловой переписке. На данный момент проходит этап переговоров, мы направляем сторонам дополнительные разъяснения, уточнения. Итогом нашей работы станет практическое применение разработанной нами нанотехнологии за рубежом уже в тех производственных циклах, в которых стороны посчитают нужным ее использовать.

Интерес к разработке петербургских ученых легко объясним: стендовые испытания опытных образцов сцеплений, «усовершенствованных» нано составом, имели реальный успех. Они выдержали испытания в 5,5 миллионов циклов без признаков разрушения, превзойдя в три раза продукцию немецкого производителя, который считается лучшим в своей отрасли.

Также перед официальным открытием форума состоялся показ военной техники. В ходе осмотра вице-премьеру Юрию Борисову был продемонстрирован БТР «Атлет» от ВПК «Военный инженерный центр», на который установлен комплект сцепления MF 395 высокой надежности, «усовершенствованный» нанотехнологией, разработанной учеными СПбГУПТД.

На сегодняшний день одними из основных партнеров Университета промышленных технологий и дизайна, которые используют «усовершенствованные» автокомпоненты при комплектации своих автомобилей и специальной техники, являются ПАО «КАМАЗ» и вышеупомянутый ВПК «Военный инженерный центр».

- Контракты на поставку таких автокомпонентов на сегодняшний день позволят решить не только задачи импортозамещения, но и обеспечить инвестиционную привлекательность зарубежных партнёров к автомобильной промышленности в России. Перспективные экспортные характеристики нами достигнуты прежде всего за счет высокого качества в комплексе с конкурентной ценой, - добавил Ледов.