Стали известны победители федеральной премии Urban Awards 2020

Вручение наград прошла в павильоне Majestic в Репино. Фото: предоставлено организаторами.

В Санкт-Петербурге подвели итоги Федеральной премии Urban Awards. Церемония награждения объединила 190 гостей, представляющих самые выдающиеся компании на региональных рынках недвижимости.

В отношении участников строительного рынка не зря употребляется слово «игроки». Атмосфера азарта, соперничества и лидерства, стремление в предельно сжатые сроки найти верный ответ на любой вызов, постоянная работа над усилением интеллектуальной составляющей – все это в полной мере присуще ведущим девелоперам страны. Неудивительно, что сценарий торжественного вечера был основан на тематике известной игры «Что? Где? Когда?». Гости церемонии распределились на команды по восемь человек, чтобы принять участие в интеллектуальном мини-турнире. Специально для них были подготовлены 15 вопросов, в каждом из которых есть интересный факт, связанный с недвижимостью. В качестве ведущего был приглашен актер театра и кино, режиссер Андрей Носков.

Ведущим вечера стал актер Андрей Носков. Фото: предоставлено организаторами.

Вручению наград предшествовала деловая конференция Urban Space. Местом ее проведения был выбран один из крупнейших бизнес-кластеров северной столицы – БЦ «Невская Ратуша». Мероприятие включало стратегическую и практическую сессии, в ходе которых более 20 ведущих экспертов индустрии из числа первых лиц строительных компаний, изложили свои сценарии развития рынка в среднесрочной перспективе. А уже тем же вечером некоторые из них принимали награды за победу в Urban Awards. Так, Анзор Берсиров, руководитель проектов комплексного освоения территории ПАО «Строительный трест», получил две статуэтки. Обе благодаря проекту NewПитер, который был признан жилым комплексом года в Ленинградской области и обладателем лучшей концепции благоустройства и инфраструктуры в Северной столице. Генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева, один из модераторов форума Urban Space, также дважды приглашалась на сцену. Первый раз причиной этого стал ЖК «Янила Драйв» – победитель в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области», второй раз – специальная награда «За вклад в развитие социально ответственного девелопмента». Повод для корпоративной гордости у Александра Бреги, генерального директора компании «Мегалит» – первенство «Дома на Львовской» в номинации «Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса Санкт-Петербурга». Этот проект «Мегалит» реализует совместно с ГК «Доверие». В свою очередь номинацию в категории апарт-комплексов бизнес-класса взял Valo (третья очередь), принадлежащий застройщику «Галс».

О ПОБЕДИТЕЛЯХ

2019-й год выдался достаточно скудным на крупные премьеры: участники рынка взяли паузу после насыщенного предыдущего сезона, когда все силы были направлены на то, чтобы как можно больше проектов попали под действие старых правил реализации (без использования эскроу-счетов). Тем большего внимания заслуживают застройщики, продолжившие работу над расширением пула своих новостроек. На Urban Awards были отмечены ГК «Арсенал-Недвижимость» за вывод на рынок ЖК Modum и Группа «Эталон» за активацию Квартала Che. Еще одна статуэтка Urban Awards досталась Группе «Эталон» за победу в номинации «Лучший проект комплексного освоения территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области», которую одержал квартал «Галактика» в Адмиралтейском районе.

Лауреатами в номинациях, призванных выявить лидеров каждого из сегментов петербургского рынка новостроек, стали вторая и третья очереди ЖК LIFE-Лесная (соответственно, «Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга» и «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга»), ЖК Magnifika Residence («Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга»), ЖК «Болконский» («Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга») и ЖК «Крестовский IV» («Лучший комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга»).

В перечне номинаций есть две позиции, которые имеют особенное значение именно для Санкт-Петербурга, города, чья идентичность во многом задается его уникальной архитектурой и богатейшим культурным наследием. Комплексом с лучшей архитектурой жюри объявило проект YE`S Residence (девелопер – ГК «Пионер»), который занимает участок в историческом центре Санкт-Петербурга по улице Боровая. Таким образом, именно ГК «Пионер» собрала в этот раз самую внушительную коллекцию наград Urban Awards. Дом «Георг Ландрин» от ГК «Абсолют Строй Сервис» удостоился специального приза «За сохранение исторического наследия в проекте жилого комплекса».

В этом году впервые определялся победитель в номинации «Лучшая курортная недвижимость России». Это почетное звание получил комплекс Gatchina Gardens, где сосредоточена самая дорогая недвижимость в Ленинградской области.

Подробнее о результатах премии и церемонии награждения можно узнать на сайте.