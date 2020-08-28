Авто Премиум – это SKODA FAMILY. Фото: Екатерина Липатова.

Семья. В этом слове столько смысла, эмоций, жизни, движения. Семья хранит традиции, объединяет, дарит безопасность и комфорт. Именно семья стала источником вдохновения и центром философии марки SKODA, а автомобили - пространством, где живет семья.

Авто Премиум поддерживает семейные ценности. Фото: Екатерина Липатова.

Но семьи бывают разные, и образ жизни каждой семьи уникален, что отражается в модельном ряду SKODA, линейке оригинальных аксессуаров и концептуальных решениях в духе SIMPLY CLEVER. Любая семья найдет для себя близкий по духу автомобиль SKODA, где каждый член семьи сможет наслаждаться комфортом, технологичностью, продуманным до мелочей экстерьером, а главное – безопасностью.

Фото: Екатерина Липатова.

Концепция SKODA FAMILY сквозит практически во всех решениях марки. Она воплощается и в шоу-румах дилерских центров «Авто Премиум». В автоцентры можно приехать всей семьей, а для маленьких гостей это новый мир автомобилей, где можно прокатиться на мини SKODA, посидеть в салоне и даже за рулем настоящих автомобилей, размещенных в шоу-руме, совершить тест-драйв любой модели чешской марки. Специально для семейных тест-драйвов в автоцентрах предлагаются детские автокресла на любой возраст. Заодно можно их протестировать, чтобы сделать правильный выбор.

В отделах оригинальных аксессуаров SKODA можно приобрести полезные предметы для путешествий – термосы, пледы, холодильники, велосипеды и крепления для них, модную одежду из коллекции SKODA.

Авто Премиум работает в концепции SKODA FAMILY. Фото: Екатерина Липатова.

Ну а если в семье есть домашний питомец, для него тоже найдутся полезные автомобильные аксессуары, чтобы поездка была комфортной, а автомобиль после семейного путешествия остался чистым.

Приобрести автомобили SKODA и застраховать их можно по специальным программам для молодых семей, не обременяющим большими ежемесячными платежами. В дилерских центрах «Авто Премиум» работают кредитные специалисты, которые помогут подобрать оптимальные условия приобретения для любой семьи.

Есть у «Авто Премиума» и серия мероприятий для младших школьников - «SKODA Кроха». В рамках популярного проекта, дилерские центры ежегодно в начале учебного сезона организуют в школах театрализованные уроки ПДД с участием сказочных персонажей. Веселые и интересные уроки помогают ребятам усвоит жизненно важные правила поведения на проезжей части и в городской среде.

Уже третий год группа «Авто Премиум» сотрудничает с социальным клубом «Бабочка», объединяющим особых детей и их родителей. Для членов клуба проводятся семейные театральные выходные, мастер-классы в кулинарной студии «Кулинарион», ребят поздравляют с днями рождений и развозят подарки к Новому году.

Семья «Авто Премиум» ежегодно пополняется новыми членами – владельцами автомобилей SKODA и теми, кто еще только планирует приобретение. И каждый член семьи важен и ценен, поэтому для клиентов разработана программа лояльности, обеспечивающая особые условия обслуживания и приобретения новых автомобилей.

Кстати забронировать и даже приобрести автомобили можно дистанционно через сайт https://spb.skoda-ap.ru/.

Присоединяйтесь! ŠKODA FAMILY – это увлекательный мир, который можете открыть для себя и вы.

Телефоны дилерских центров «Авто Премиум»: +7 (812) 326 97 70 (пр. Энгельса, д. 35), +7 (812) 326 26 79 (ул. Хасанская, д. 5), +7 (812) 702 10 02 (ул. Руставели, д. 25/2)

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.

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