В Петербурге пройдет ежегодный музыкальный оpen-air фестиваль «Summer Music Park»

Фестиваль пройдет в Петербурге уже в четвертый раз. Фото: предоставлено организаторами.

С 28 по 30 августа Ботанический сад Петра Великого вновь наполнится музыкой и счастливыми зрителями. Там пройдет четвертый ежегодный музыкальный оpen-air фестиваль «Summer Music Park».

Под кронами вековых деревьев музыканты исполнят легендарные произведения, а гости получат уникальный опыт общения с природой, прогуливаясь по таинственный уголкам и дорожкам сада, когда он уже закрыт для посетителей.

Организаторы фестиваля Антон Гаккель и Дмитрий Ганенко составили уникальную программу концертов, где каждый зритель найдет для себя музыку по вкусу.

На фестивале выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, солисты Мариинского и Михайловского театров, артисты Санкт-Петербургской Филармонии.

Программа фестиваля:

САЛЮТ ЛЮБВИ (28 августа, пятница, 21:00)

Легендарные «Времена Года» Астора Пьяццоллы, популярные романтические миниатюры, вальсы Штрауса и знаменитые танго Гарделя в исполнении солистов Филармонии и Мариинского театра, «A Tempo Orchestra», дирижер Антон Гаккель.

Астор Пьяццола - «Четыре времени года в Буэнос-Айресе»

Гардель — Танго из кинофильма «Аромат женщины»

Штраус — «На прекрасном голубом Дунае»

Элгар — Salut d'amour

Чайковский — Вальс из струнной серенады

Штраус — Кайзер-вальс и многое другое.

«Summer Music Park» в Ботаническом саду. Фото: предоставлено организаторами.

Александр Саценко и TRIUNFAL ORQUESTA ( 29 августа суббота в 18:00)

Знаменитая музыка Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя в исполнении ведущего аккордеониста Александра Саценко и признанных мастеров танго, ансамбля «TRIUNFAL ORQUESTA».

Libertango Por una cabeza Oblivion Tango pour Cloude Escualo Tanguera Primavera porteno и многое другое.

ДЖАЗ В БОТАНИЧЕСКОМ (29 августа, суббота в 21:00)

“GOOD EVENING” трио. Лучший петербургский джаз от молодого мастера Станислава Чигадаева и его трио. Классика и новинки джаза, инструментальные импровизации.

Ganenko & Band (30 августа, воскресенье, 18:00 и 21:00)

Мировые рок-хиты, музыка из голливудских кинофильмов и зажигательные аранжировки шедевров классики. Сольный проект ведущего российского виолончелиста Дмитрия Ганенко.

Фестиваль пройдет в строгом соответствии со Стандартом безопасности фестиваля, утвержденного Роспотребнадзором. Количество мест ограничено, поэтому с покупкой билетов лучше поспешить.