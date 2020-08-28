Стало известно, когда может начаться уникальное производство петербургской вакцины двойного действия

По предварительным прогнозам, комбинированная вакцина от НИИ гриппа может поступить в массовое производство уже в конце 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Северной столице разрабатывают уникальную векторную вакцину от коронавируса на основе вируса гриппа - в случае успеха она будет защищать человеческий организм не только от SARS-CoV-2, но и, вероятно, от вируса гриппа. Как действует препарат, не имеющий аналогов в мире, на каком этапе находится работа над ним, и как скоро начнется его массовое применение - выясняла «КП-Санкт-Петербург».

Работа над вакциной ведется в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Как пояснил журналистам «Комсомолки» руководитель учреждения Дмитрий Лиознов, ее главная особенность заключается в том, что для доставки генетического материала коронавируса в клетки человеческого тела будет использоваться вектор (то есть, вирус, лишенный гена репликации) вируса гриппа.

- У НИИ уже был опыт разработки двух вакцин против туберкулеза, в основе которых лежал вектор вируса гриппа, - отметил Лиознов. - Поэтому мы и решили сделать выбор в пользу именно этой платформы. На данный момент, насколько нам известно, никто больше разработкой вакцины от коронавируса на векторе вируса гриппа не занимается — как правило, выбор делается в пользу аденовируса (на нем, в частности, основана вакцина «Спутник-V» от НИИ Гамалеи - прим.ред) или мРНК-вакцин, в которых вирусов нет вообще.

Первый этап испытаний препарата на животных уже пройден, сейчас специалисты готовятся ко второму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На сегодняшний день разработка собственной вакцины НИИ гриппа находится на этапе доклинических исследований - пройден первый этап испытаний на животных, специалисты готовятся ко второму.

- Если все сложится благополучно, зимой следующего года мы перейдем к испытаниям с участием добровольцев, - продолжает Лиознов. - Как именно они будут организованы, в каких городах и медицинских центрах, сколько человек и на каких условиях смогут принять в них участие - все эти вопросы будут прорабатываться позже.

Точных сроков завершения разработки и выпуска комбинированной вакцины в массовое производство тоже пока нет. Единственное - по словам директора НИИ гриппа, можно с известной осторожностью предполагать, что, если все пойдет по плану, это может случиться уже в конце 2021 года.

Напомним, во второй половине сентября в НИИ гриппа должны начаться испытания на добровольцах китайской вакцины, принцип действия которой схож с принципом действия вакцины НИИ Гамалеи. По предварительной информации, участие в них примет около 150 человек. Помимо России в тестировании китайской вакцины задействованы Бразилия, Канада и Объединенные Арабские эмираты, а общее количество добровольцев должно в итоге составить 5 000 человек.