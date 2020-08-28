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Стало известно, когда может начаться уникальное производство петербургской вакцины двойного действия

У разработки ученых из НИИ гриппа нет аналогов в мире
Сергей ВолчковСергейВолчков
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По предварительным прогнозам, комбинированная вакцина от НИИ гриппа может поступить в массовое производство уже в конце 2021 года.

По предварительным прогнозам, комбинированная вакцина от НИИ гриппа может поступить в массовое производство уже в конце 2021 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Северной столице разрабатывают уникальную векторную вакцину от коронавируса на основе вируса гриппа - в случае успеха она будет защищать человеческий организм не только от SARS-CoV-2, но и, вероятно, от вируса гриппа. Как действует препарат, не имеющий аналогов в мире, на каком этапе находится работа над ним, и как скоро начнется его массовое применение - выясняла «КП-Санкт-Петербург».

Работа над вакциной ведется в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Как пояснил журналистам «Комсомолки» руководитель учреждения Дмитрий Лиознов, ее главная особенность заключается в том, что для доставки генетического материала коронавируса в клетки человеческого тела будет использоваться вектор (то есть, вирус, лишенный гена репликации) вируса гриппа.

- У НИИ уже был опыт разработки двух вакцин против туберкулеза, в основе которых лежал вектор вируса гриппа, - отметил Лиознов. - Поэтому мы и решили сделать выбор в пользу именно этой платформы. На данный момент, насколько нам известно, никто больше разработкой вакцины от коронавируса на векторе вируса гриппа не занимается — как правило, выбор делается в пользу аденовируса (на нем, в частности, основана вакцина «Спутник-V» от НИИ Гамалеи - прим.ред) или мРНК-вакцин, в которых вирусов нет вообще.

Первый этап испытаний препарата на животных уже пройден, сейчас специалисты готовятся ко второму.

Первый этап испытаний препарата на животных уже пройден, сейчас специалисты готовятся ко второму.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На сегодняшний день разработка собственной вакцины НИИ гриппа находится на этапе доклинических исследований - пройден первый этап испытаний на животных, специалисты готовятся ко второму.

- Если все сложится благополучно, зимой следующего года мы перейдем к испытаниям с участием добровольцев, - продолжает Лиознов. - Как именно они будут организованы, в каких городах и медицинских центрах, сколько человек и на каких условиях смогут принять в них участие - все эти вопросы будут прорабатываться позже.

Точных сроков завершения разработки и выпуска комбинированной вакцины в массовое производство тоже пока нет. Единственное - по словам директора НИИ гриппа, можно с известной осторожностью предполагать, что, если все пойдет по плану, это может случиться уже в конце 2021 года.

Напомним, во второй половине сентября в НИИ гриппа должны начаться испытания на добровольцах китайской вакцины, принцип действия которой схож с принципом действия вакцины НИИ Гамалеи. По предварительной информации, участие в них примет около 150 человек. Помимо России в тестировании китайской вакцины задействованы Бразилия, Канада и Объединенные Арабские эмираты, а общее количество добровольцев должно в итоге составить 5 000 человек.

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