Аромамасла и апельсины 300-летней давности: ученые подняли уникальные артефакты с корабля, затонувшего в Балтийском море

Найденные артефакты теперь станут музейными экспонатами Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Третья часть приключений нашего корреспондента, которая отправилась в экспедицию вместе с Русским географическим обществом. Теперь мы едем в гости к балерине, которая живет практически на необитаемом острове, и исследуем парусник, затонувший в петровские времена.

Где-то глубоко-глубоко под водой под толстым слоем ила на дне Финского залива лежит уникальный грузовой парусник, затонувший в Балтике еще в петровские времена. На его борту - десятки ящиков с бутылками джина, старинная посуда и корабельная утварь. Историческое судно сейчас изучают специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО). Они при поддержке Газпрома организовали сюда экспедицию, в которой поучаствовал и корреспондент «КП».

«ТАНЦЕВАЛА, А ПОТОМ ВСЕ БРОСИЛА»

После путешествия к затонувшему в годы Второй мировой войны танкеру Т-12, который ученые исследовали накануне, мы выдвинулись обратно на остров Мощный, где стоял наш лагерь. Балтика была неспокойной, потому шли мы на два часа дольше, чем планировали. За время пути мне рассказали весьма занятную историю. Оказывается, Мощный практически необитаем. Несмотря на то что он крупнее всех близлежащих островов, на нем живут лишь пограничники, небольшое подразделение военных, метеорологи, лесник с семьей и… балерина!

Остров Мощный крупнее всех близлежащих островов. Раньше он назывался Лавенсаари Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Она смотрительница маяка. Если к ней кто-то приходит, всегда нарядная встречает, - поясняет один из коллег. - Откуда она тут взялась, мы не знаем. Танцевала-танцевала, а потом все бросила и рванула на маяк.

Не навестить такую героиню я не имела права. Едва наш корабль «Надежда» причалил к пристани, я прыгнула в полуживой, старенький «Урал» - автомобиль, который стоял у нас в лагере.

- Заводи, погнали на маяк! Вдруг еще не спит! - выпалила я, перебравшись в кабину к водителю, который уже было расслабился и понадеялся, что на сегодня дела закончились. Почему-то спорить со мной он не стал и покорно развернул «Урал» в нужном нам направлении. Водителя зовут Саша, он контрактник. На Мощном живет и служит почти полгода и за это время выучил все извилистые лесные дорожки. Через двадцать минут мы подъехали к маяку, рядом с которым стоит милый одноэтажный домик с аккуратным забором. Он-то нам и нужен.

Потрясающие закаты на Балтике Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Видишь, свет не горит. Спит она, - поясняет мой попутчик. - А будить ее я тебе не советую: у нее ружье и алабай. И с чувством юмора так себе. Мы сами сюда лишний раз не суемся. Поехали-ка обратно.

Немного покатавшись по лесу, мы вернулись в лагерь. Я была в расстроенных чувствах. Единственное, что успокаивало, я хотя бы попыталась добиться расположения ее величества балерины. А между тем спать оставалось часа четыре. К затонувшему паруснику мы отправляемся ранним утром.

И снова все работы проходили на специальном судне "Акванавт". Корреспондент КП на борту Фото: Алина ЧЕМЕРИС

ЙО-ХО-ХО И БУТЫЛКА ДЖИНА

Чтобы встретиться со специалистами ЦПИ, мы вновь перебираемся на борт исследовательского судна «Акванавт». Прямо под нами на глубине 54 метров лежит исторический грузовой парусник. Его в прошлом году случайно нашли военные. Они-то и сообщили о находке ученым, а когда те впервые отправились его исследовать, то обнаружили на борту десятки ящиков с бутылками. Недолго думая, корабль так и прозвали - «Бутылочник».

Свое название "Бутылочник" корабль получил из-за того, что исследователи нашли на борту сотни бутылок из-под джина и аромамасел. Фото: ЦПИ РГО

- Это точно был торговый парусник, предположительно голландский тьялк, построенный в начале XVIII века, - рассказывает научный консультант ЦПИ РГО Андрей Лукошков. - Мы думаем, что судно шло в Петербург, попало в сильный шторм и затонуло вместе с товарами.

Пролежав три века на морском дне, эти артефакты заслужили право стать музейными экспонатами Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Несмотря на то что значительная часть корабля закопана в ил, а траловые сети сильно повредили обшивку, ученые смогли установить, что на момент гибели судно было практически новым. Груз, который перевозил корабль, пролежал на дне добрых 300 лет, и вот теперь его подняли и разложили перед нами на столе.

Из таких тарелок 300 лет назад обедал экипаж Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Здесь есть и расписные тарелки, из которых обедал экипаж, и глиняные горшки, и старинная шумовка с отломанной ручкой. Еще есть корпус от корабельного компаса и курительные трубки. Но главное сокровище - бутылки, коих на борту сотни. В грубых, почти квадратных предположительно перевозили джин. Об этом говорит клеймо у горлышка.

- Еще мы нашли тонкие, изящные бутылки, скорее всего, из-под аромамасел, - отмечает археолог и реставратор ЦПИ РГО Роман Прохоров.

В таких бутылках, скорее всего, перевозили джин. Сделан он был в Лондоне, о чем говорит клеймо на бутылке Фото: Алина ЧЕМЕРИС

АРТЕФАКТЫ СТАНУТ ЭКСПОНАТАМИ

Как говорят исследователи, скорее всего, на старинном корабле везли и продукты. На борту «Бутылочника» водолазы приметили большой глиняный кувшин с четырьмя ручками, и когда стали поднимать его, из сосуда что-то посыпалось.

- Я смотрю, а это дольки апельсина! - говорит Роман Прохоров. - В чем они хранились, сказать не могу: может, в меде или в винном сиропе. Мы эти дольки собрали. Они до сих пор апельсинами пахнут.

В этом кувшине хранились апельсины. И спустя 300 лет они не утратили свой аромат Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Нам предложили понюхать цитрус возрастом 300 лет. Я решилась. Исторические апельсиновые дольки лежат в воде и выглядят, мягко говоря, непрезентабельно, как коричневая шелуха. Но запах и вправду остался!

Дальнейшая судьба старинных предметов понятна - исследователи намерены передать их в один из петербургских музеев. В какой именно, пока неясно.

А в таких изящных бутылочках могли перевозить ароматические масла. В некоторых из них даже запах остался Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Я думаю, мы еще сезон поработаем на этом судне, - говорит исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин. - Если еще найдем что-то стоящее или признаем корабль перспективным, то будем просить разрешение на более серьезную работу с выемкой грунта, потому что есть предположение, что под слоем донных осадков скрыты предметы, способные рассказать много интересного и об истории корабля, и об истории Петербурга.

Этот глиняный горшок неплохо сохранился Фото: Алина ЧЕМЕРИС

P. S.

Закончив с «Бутылочником», мы взяли курс на Петербург. Наше приключение закончилось. На обратном пути на Балтике разбушевались волны, и «Надежду» неслабо качало. Однако против качки есть эффективное средство - смотреть на горизонт. Вестибулярный аппарат перестает бунтовать, и мутит немного меньше. Но еще лучше, когда качает, - спать на палубе! Лежишь, словно в люльке, греешься на солнышке и смотришь красивые сны…