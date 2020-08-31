Госпиталь в "Ленэкспо" готовят ко второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге: Помещения утеплили и провели отопление

В сети показали фото «утепления» павильонов госпиталя "в Ленэкспо" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А Санкт-Петербурге полным ходом идет подготовка временного госпиталя в "Ленэкспо" к зиме и второй волне коронавируса. Эпидемиологи уже давно говорят о том, что с наступлением осени в городе повысится вероятность заражения не только COVID-19, но и другими заболеваниями, поэтому врачи должны быть снова в боевой готовности. В воскресенье, 30 августа 2020 года, глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина показала, как проходит реконструкция стационара.

Помещения госпиталя утеплили к осени и зиме Фото: СОЦСЕТИ

- Подготовка к пандемии идет полным ходом. Задействованы все павильоны. Отопление, утепление, освещение, вентиляция. Все новое. Душевые с трапами! В туалете помещается человек. В общем, не стыдно, - отметила Вавилина.

Для пациентов закупили новые тумбы Фото: СОЦСЕТИ

У каждого пациента есть свой отдельный шкаф-сейф Фото: СОЦСЕТИ

На снимках из госпиталя, который сейчас рассчитан почти на 1,5 тысячи коек, видно, что для пациентов закуплены новые тумбочки, множество подставок для капельниц, установлены сейфы для личных вещей.

Также реконструировали душевые Фото: СОЦСЕТИ

Туалеты тоже стали просторнее Фото: СОЦСЕТИ

- А теперь хотелось бы узнать, к чему эта реконструкция? Что нас ожидает? - задалась вопросом Вавилина.

Слухи о второй волне коронавируса в Петербурге ходят все лето. Власти города решили заранее подготовиться к такому сценарию. С 28 августа началась массовая вакцинация населения от гриппа, который может осложнить протекание новой болезни.

Вторая волна коронавируса ожидается в Петербурге уже этой осенью Фото: СОЦСЕТИ

Да, сейчас ситуация стабилизировалась, но, как мы видим, инфекция никуда не отступила. Пока что неизменным требованием, которое спасет нас от распространения заболевания, является строгое соблюдение масочного режима и социальная дистанция в местах скопления людей, - цитируют «КП-Петербург» Евгения Елина в пресс-службе вице-губернатора.

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