Резервы коек, лекарств и стационаров: Как готовятся ко второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге

Смольный готов встретить возможную вторую волну коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Слухи о возможном появлении второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге ходят все лето. Эксперты прогнозируют, что если это и произойдет, то точно грядущей осенью. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал «Комсомолке», что власти учитывают риски сезонного роста гриппа и ОРВИ, а вместе с ними и обострения ситуации по COVID-19. Поэтому власти подошли к осени во всеоружии.

- Да, сейчас ситуация стабилизировалась, но, как мы видим, инфекция никуда не отступила. Пока что неизменным требованием, которое спасет нас от распространения заболевания, является строгое соблюдение масочного режима и социальная дистанция в местах скопления людей, - цитируют «КП-Петербург» Евгения Елина в пресс-службе вице-губернатора.

Запаса коек в городе достаточно. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам властей, новых запретов по коронавирусу удастся избежать лишь при неукоснительном соблюдении мер безопасности со стороны как рядовых горожан, так и бизнес-структур. Подготовка к осени идет полным ходом и практически завершена.

- Мы сформировали достаточные резервы для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Сейчас развернуты 3 516 коек в 11 городских стационарах. Но при необходимости в течение 72 часов можно перепрофилировать еще 7 839 коек в остальных медучреждениях. Важно, что мы сохранили инфраструктуру (вроде санпропускников и шлюзов – Прим. Ред.) в перепрофилированных больницах, которые сейчас приступили уже к штатной работе, - рассказывает Евгений Елин.

В некоторых медучреждениях, вернувшихся к обычному режиму работы, все же сохранили санпропускники и шлюзы. Фото: Артем КИЛЬКИН

К концу августа власти продолжают расширять сети медучреждений, которые можно задействовать в наикратчайшие сроки в случае осложнения эпидемической обстановки. Врачи формируют резервы лекарств, защитных масок, костюмов и перчаток, а также других медицинских изделий.

По данным на 26 августа, в Санкт-Петербурге общее число заболевших с начала пандемии составляет 35 733 человек. В числе выздоровевших уже 25 379 пациентов. Смертей в общей сложности 2 375.