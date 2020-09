«Комсомолка» запускает благотворительный проект помощи бездомным животным

Подарите питомцам новый дом, а они ответят вам любовью. Фото предоставлено организаторами.

По самым скромным подсчетам, в Петербурге живет около 27 тысяч бездомных животных - 7 тысяч собак и 20 тысяч котов и кошек. Кто-то оказался на улице за ненадобностью, кто-то - из-за халатности хозяев. Некоторых спасают и без того переполненные приюты. Учреждения дают пушистым комочкам, брошенным на произвол судьбы, кров и еду. Но этого мало, ведь каждый питомец нуждается в заботе - и любви, на которую четвероногие всегда отвечают тысячекратной лаской и преданностью.

В преддверии наступления холодов «Комсомольская правда» решила помочь брошенным животным обрести новых хозяев, а петербуржцам - прекрасных и искренних друзей. Мы запускаем проект «Ищем дом». Каждую неделю на страницах газеты и сайта будет публиковаться информация и фотографии очаровательных героев, ищущих кров и семью.

Главным партнером акции стала ТМ Cat’s Best. Уже более сорока лет она заботится о здоровье животных и комфорте их владельцев, предлагая качественные древесные комкующиеся наполнители для домашних любимцев. Продукция выпускается в Германии и уже несколько десятилетий лидирует на европейском рынке.

Cat’s Best — это качественные древесные комкующиеся наполнители для домашних питомцев. Фото предоставлено организаторами.

- Производитель наполнителей - компания J. Rettenmaier und Sohn - за сорок лет собрала огромную экспертизу в изучении потребностей животных и их индивидуальных запросов, - объясняют представители Cat’s Best. - Именно эти данные помогли создать продукт, соответствующий всем физиологическим требованиям кошек, а также грызунов и рептилий.

С наполнителями Cat’s Best даже у самых заядлых чистюль не будет никаких проблем. За комфорт животного отвечает особая формула, которая отлично впитывает жидкость. Всего в ассортименте Cat’s Best десять видов наполнителей для питомцев разных видов и пород. Самый популярный из них - Cat’s Best Original. Владельцы любят его за экономичность: менять наполнитель приходится в три раза реже, чем другие комкающиеся аналоги. При этом дома не будет никаких неприятных запахов, все они надежно блокируются.

Петербуржцам, которые примут участие в проекте «Ищем дом», Cat’s Best подарят свою продукцию, и это станет маленьким приятным бонусом к главному подарку - бесконечной любви домашнего питомца.

* Реклама