«Не могут купить алкоголь и травятся суррогатом»: Петербуржец предложил продлить время торговли спиртным на 4 часа

Сейчас в Петербурге спиртное можно купить с 11.00 до 22.00 Фото: Мария ЛЕНЦ

С предложением продлить в Северной столице время продажи горячительных напитков к депутатам ЗАКСа обратился гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. По его словам, в Петербурге в сфере торговли спиртным несправедливо жесткие меры, и было бы здорово, если бы в городе на Неве стало, как в Москве. А там, как и в большинстве регионов страны, купить бутылочку пенного или чего покрепче можно с 8.00 до 23.00.

По мнению обратившихся, если алкоголем торговать дольше, на суррогат никто не позарится Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это время прописано в федеральном законодательстве, и мне непонятно, почему в Петербурге ограничения жестче – с одиннадцати утра до десяти вечера, - негодует Максим Черниговский. – Из-за того, что после 22.00 люди не могут купить качественные напитки, они начинают травиться поддельной спиртосодержащей продукцией из магазинов, где все это продается из-под полы, либо заказывают доставку алкоголя онлайн на дом. Таких незаконных сервисов в интернете пруд пруди. Хотя, если честно, то, что эти сервисы продают, и алкоголем-то назвать нельзя!

Кроме того, по словам активиста, из-за слишком жестких запретов, страдает и городская казна. Как подсчитал Черниговский, ежегодно бюджет Петербурга теряет 2 миллиарда рублей.

С просьбой к городским парламентариям продлить торговлю спиртным на три часа с утра и на один с вечера Максим от лица сотрудников алкогольной отрасли выступает едва ли не каждый год, но всегда нарывается на отказ. Как объяснил депутат Заксобрания Денис Четырбок, вопрос этот довольно сложный и требует серьезной проработки, однако если продавать алкоголь в вечернее время можно будет на час дольше, ситуация в городе, по сути, не изменится.

Однако депутаты и наркологи уверяют: какими бы ни были ограничения, после того, как алкомаркеты закроются, любители выпить все равно найдут, где закупиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда мы впервые обсуждали этот вопрос, речь шла главным образом о том, что когда в 22.00 алкомаркеты закрываются, люди начинают искать возможность купить спиртное нелегально. Но если магазины станут закрываться в 23.00, люди не прекратят затариваться контрафактом в неустановленное время, - поясняет Четырбок. – Потому этот добавленный вечерний час проблему нелегальной торговли алкоголем не решит. Но в любом случае обращение гражданина Черниговского мы рассмотрим в установленном порядке и примем решение.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Евгений Рысин, врач психиатр-нарколог:

- Изменения, которые предлагаются, действительно проблему не решат. Все уже адаптировались к имеющемуся режиму, пусть так и остается. если человеку захочется сэкономить, он купить суррогат, если суррогата боится, заведет домашний аппарат. Кстати сказать, в Петербурге нет такого суррогатного пьянства, как на перифериях. Люди все же пьют либо магазинный алкоголь, либо свой. Однако, нужно отметить, что карантин не прошел бесследно. Пациенты стали к нам поступать в более тяжелом состоянии. А все потому, что запои стали дольше – кто-то потерял работу, и уже не надо никуда ходить, кто-то уехал на дачу и там «не просыхает». И, что самое печально, многим из этого состояния без стационара не выкарабкаться.