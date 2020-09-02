Открытие кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года: Детей до 18 лет пустят только со взрослыми

Кинотеатры и фудкорты откроются в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года откроются долгожданные кинотеатры, а также заработают фудкорты. В среду, 2 сентября, Смольный опубликовал очередное послабление ограничений, действующих в городе из-за коронавируса. Вскоре петербуржцам станут доступны не только кинозалы, но и поездки в санатории. Однако, правительство ввело несколько правил, которые необходимо соблюдать.

КИНОТЕАТРЫ И ТЕАТРЫ

Наконец-то петербуржцы смогут посмотреть все последние киноновинки на больших экранах. С 12 сентября кинотеатры смогут открыть свои залы после пяти месяцев застоя. А вот несовершеннолетние горожане ходить самостоятельно в кино не смогут. В соотвествии с постановлением правительства, дети до 18 лет должны быть обязательно в сопровождении взрослого. Тоже самое касается и других массовых мероприятий, в том числе и театров.

Все посетители театральных и кинозалов обязательно должны быть в масках и перчатках, также как и сотрудники. Исключением являются артисты театра, они могут играть на сцене без средств защиты. В залах зрители должны быть рассажены на расстоянии не менее 1,5 метров от друг друга.

Детям до 18 лет ходить в кино, театры и на другие мероприятия надо будет только в сопровождении родителей Фото: Олег ЗОЛОТО

ФУДКОРТЫ И ТЦ

Также с 12 сентября разрешена работа фудкортов в Петербурге. Разумеется, все работники общепита обязаны соблюдать правила безопасности и обязательно носить маски и перчатки.

В торговых центрах смогут открыться магазины-"островки". Санитарные требования к ним применимы также, как ко всем остальным.

Фудкорты и магазины-"островки" также смогут возобновить работу Фото: Артем КИЛЬКИН

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И САНАТОРИИ

Тем же постановлением правительство Северной столицы отменило и запрет на проведение массовых спортивных мероприятий. А вот детские праздники будут запрещены до 20 сентября.

Также горожане уже сейчас могут начать бронировать места в пансионатах, санаториях и детских лагерях. Запрет на их работу также отменяется с 12 сентября.

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