«Все случится после 20-го сентября»: откуда взялся слух, что именно с этого числа в Санкт-Петербурге введут очередной режим самоизоляции

«Комсомолка» разбиралась, начнется ли 20 сентября вторая волна коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В последние несколько недель Россию охватил «культ 20-го сентября». У жителей необъятной откуда-то вдруг взялась стойкая уверенность, что с этого числа утихшая было эпидемия развернется с новой силой, и все опять отправятся на жесткий карантин.

В различных пабликах в соцсетях то и дело происходят вбросы о готовности номер 1, о том, что именно после 20 сентября нас всех посадят на такой режим самоизоляции, что предыдущий покажется раем. А уж что творится в родительских чатиках в мессенджерах...

- О том, что с 20 сентября детей переведут на дистанционное обучение, я читаю там каждый день, наверное, месяца полтора, - вздыхает мама 5-классника из Санкт-Петербурга Елена О. - Когда спрашиваешь, откуда информация, начинается длинная цепочка из действующих лиц «троюродный брат знакомого соседа по даче работает в администрации...»

Журналисты «КП-Санкт-Петербург» задались целью выяснить, почему появилось такое убеждение и стоит ли на самом деле с ужасом отсчитывать дни до «сакральной даты».

Дети болеют, как правило, легко или вовсе бессимптомно, но вместе с тем вполне уверенно заражают других. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сам по себе страх 20-го сентября расползся по России… из Екатеринбурга. Именно там, на одном из городских новостных порталов, еще 16 июня вышла публикация под громким заголовком «Собянин готовит Москву ко второй волне коронавируса». В ней автор со ссылкой на некие «источники» утверждал, что мэр столицы дал городским чиновникам «закрытые распоряжения», связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки в недалеком будущем. Причем источники утверждали также, что новые карантинные меры местами могут быть даже более жесткими, чем старые. Статью подхватили соцсети и телеграмм-каналы – и все, как говорится, завертелось. Понемногу московские слухи распространились сначала на другие крупные города и регионы, а потом и на всю страну. Но есть ли у них реальная подоплека? Эксперты, например, считают, что опасаться стоит не какой-то конкретной даты, а сентября в целом.

Одна из причин опасаться сентября - начало учебного года, когда в школы, детские сады и университеты хлынет поток обучающихся. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сентябрь для инфекционистов – это время чуть ли не самой активной работы, - отмечает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. – Потому что начинается большой приток народа в города – возвращаются по домам все те, кто уезжал на каникулы, в отпуск и так далее. Образуются коллективы (самый простой пример – школьный класс, детсадовская группа, студенческий коллектив), и в этих коллективах начинается интенсивный обмен инфекциями. Если мы говорим про Москву или Санкт-Петербург, то это могут быть инфекции со всего мира – кто-то ведь наверняка уже успел и за границу съездить – буквально от гриппа и простуды до дизентерии и гепатита. Поэтому осенью каждый год начинается традиционный всплеск инфекционных заболеваний. А в этот раз к нему добавится еще и коронавирус. Поэтому врачам надо быть начеку и иметь в «кармане» оба теста на корона-вирус и на грипп А и В. Лечение отличается. А до результата анализа - сразу интенсивная противовоспалительная терапия в соответствии с возрастом обратившегося.

Схоже точки зрения придерживается и руководитель Городского пульмонологического Центра Введенской больницы, доктор медицинских наук Наталия Кузубова.

- Ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге пока что, к сожалению, трудно назвать благополучной, - отмечает специалист. – Количество заболевших не уменьшается, к тому же увеличились темпы прироста – со 150-160 до 180-190 человек в сутки.

Больше всего петербуржцы боятся, что с 20 сентября город снова закроют на жесткий карантин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из главных причин такой «плавающей» статистики, по словам Кузубовой – активное движение людей между регионами. О колоссальных скоплениях народа на крымских пляжах, например, неделю-две назад не писал только ленивый, а между тем такие скопления – идеальная среда для обмена вирусами. Накупавшись и назагоравшись вдоволь, курортники возвращаются в родные города – и везут с собой целый букет всевозможных инфекций. В том числе и новый коронавирус SARS-CoV-2, который, как известно, может протекать бессимптомно. Так что с этой точки зрения вторая половина сентября – период, когда пройдет две-три недели с момента завершения сезона отпусков. Примерно столько нужно вирусу, чтобы от инкубационного периода перейти в активную фазу.

Тем не менее ударяться в панику, разумеется, не стоит. Другое дело, что за здоровьем – собственным и своих детей – в этом году все же лучше следить особенно внимательно.

- Эпидемиологический подъем, конечно, будет, – отмечает ведущий научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева. – Он происходит всегда, и произошел бы даже без коронавируса. Это совершенно нормально – идет формирование коллективов, обмен инфекциями. Другое дело, каким он будет, насколько интенсивным и существенным. Но на данный момент никаких четких прогнозов, к сожалению, дать нельзя – все станет известно позже.

Еще одна причина бояться сентября - конец сезона отпусков, когда в Санкт-Петербург вернутся все те, кто уезжал или улетал отдыхать в другие города, регионы и страны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Понятное дело, что к 20-му сентября привязываться не стоит: с тем же успехом новый всплеск заболеваемости может начаться и 14-го и 21-го и даже 30-го. Между тем городские власти понемногу готовят Северную столицу к потенциальной второй волне: так, например, 31 августа стало известно, что в Санкт-Петербурге ремонтируют и утепляют временный госпиталь в «Ленэкспо». Однако сами чиновники спешат успокоить: все меры - сугубо превентивные и принимаются на всякий пожарный.