В Смольном готовятся ко второй волне коронавируса

Власти Петербурга планируют обойтись без тотальных закрытий во время второй волны коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Санкт-Петербурга готовится к возможной второй волне коронавируса. На случай нового подъема заболеваемости чиновники Смольного совместно со специалистами Роспотребнадзора разрабатывают комплекс противоэпидемических мер. Впрочем, до жестких запретов, ограничений и массовых закрытий дело, скорее всего, не дойдет – на этот раз власти намерены действовать точечно.

- На данный момент у нас более-менее стабильная эпидемиологическая ситуация, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. – Поэтому вопрос о том, чтобы что-то там опять закрыть и кому-то запретить работать, сегодня не стоит в принципе. Но, разумеется, все зависит от обстановки – если, скажем, через месяц она существенно изменится в худшую сторону, действовать придется по-другому.

Предыдущий жесткий карантин не лучшим образом сказался на городском бизнесе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тем не менее в этот раз Смольный рассчитывает обойтись без жестких запретительных мер. По словам Москаленко, сейчас профильные комитеты ведут диалог с Роспотребнадзором, чтобы учесть «уроки первой волны».

- В случае нового подъема заболеваемости эффект должен достигаться не за счет «веерных» закрытий, а за счет эффективных мер безопасности, – отметил чиновник. – Чтобы не было необходимости поступать так, как весной. Какими эти меры будут, для каждой отрасли предстоит определить отдельно. Где-то идет речь о снижении количества людей на какой-либо площади, где-то – о разделении потоков, введении масочно-перчаточного режима и так далее. Критерии, от которых будут зависеть ограничения, мы в данный момент прорабатываем. Но, повторюсь - о том, чтобы все снова закрыть и отправить бизнес на карантин, речи не идет.

Напомним, в Санкт-Петербурге вновь растет уровень заболеваемости коронавирусом. Очередной всплеск эксперты-вирусологи ожидают в начале-середине сентября, когда эпидемия SARS-CoV-2 наложится на очередной сезонный эпидемиологический подъем.