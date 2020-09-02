Cекреты грузового парусника: что еще может скрываться в трюмах корабля, затонувшего 300 лет назад

Уникальное судно, пролежавшее на дне Финского залива порядка трех веков, исследователи ЦПИ РГО нашли год назад. Фото: РГО

Старинный затонувший корабль, которые сейчас изучают специалисты Центра подводных исследований РГО, может хранить куда более серьезные тайны, чем бутылки и посуда 300-летней давности. Главные секреты грузового торгового парусника, который в начале XVIII века вез товары в Петербург, скорее всего, скрываются в трюмах. Как рассказал «Комсомолке» научный консультант ЦПИ РГО Андрей Лукошков, их содержимое может быть весьма неожиданным.

Уникальный груз нашли на дне Финского залива. Фото: ЦПИ РГО

- Когда Петербург был только-только основан, всем необходимым он снабжался из-за границы, ведь никакого сообщения с центральной Россией, по сути, не было, - рассказывает ученый. – Поэтому на борту корабля может оказаться совершенно разнообразный груз, который будет отражать все потребности города в тот период. Там могут быть, к примеру, бочки с книгами или игральными картами – 300 лет назад их перевозили именно в бочках. Может, там есть мебель, табак. И раз на борту нашли бутылки с джином, возможно, в трюме хранятся и бочки с пивом и вином. Пока еще трудно сказать что-то точно.

В таких бутылках, скорее всего, перевозили джин. Сделан он был в Лондоне, о чем говорит клеймо на бутылке Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Уникальное судно, пролежавшее на дне Финского залива порядка трех веков, исследователи ЦПИ РГО нашли год назад. Ученые сразу предположили, что, скорее всего, это голландский торговый корабль. Из-за того, что на борту у него были десятки ящиков с бутылками, судно прозвали «Бутылочник». В начале августа к месту, где затонул этот парусник, ЦПИ РГО снарядил экспедицию. Тогда со дна достали множество артефактов: тарелки, из которых ел экипаж, различную посуду, курительные трубки, кувшины, бутылки из-под аромамасел и джина.

- К нашему счастью, на одной из бутылок джина сохранилась сургучевая печать, на которой выбит герб, - поясняет в разговоре с корреспондентом «КП» подводный археолог и реставратор Роман Прохоров. – Я рассмотрел этот герб через микроскоп. Чей он, пока сказать нельзя. Но когда удастся это выяснить, мы сможем узнать дату и место производства этого напитка.

Со дна достали множество артефактов. Фото: РГО

На найденных на палубе артефактах исследования ученых не закончатся, ведь самое ценное наверняка спрятано в трюмах. Но до них просто так не добраться, они забиты большим количеством ила.

В этом кувшине хранились апельсины. И спустя 300 лет они не утратили свой аромат. Фото: ЦПИ РГО

- У нас есть практика раскопок на таких заиленных объектах, - отмечают в пресс-службе ЦПИ РГО. – С помощью специального устройства наши сотрудники откачивают ил из помещений, и сразу становится ясно, что там находится. Мы так делали в прошлом году на другом корабле - на «Посуднике». Чтобы проделать то же самое на «Бутылочнике», нам теперь нужно получить разрешение от Министерства культуры. И если все будет хорошо, в 2021 году мы намерены-таки забраться в эти трюмы и выяснить, что же в них скрывается.

Что же касается уже поднятых со дна артефактов, то все они станут музейными экспонатами. Однако, где именно они будут храниться, пока неясно.