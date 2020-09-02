«Я даже попрощаться с ним не смогла»: Жена умершего экс-солиста группы «Ласковый май» рассказала о последних минутах его жизни

Экс-солист группы "Ласковый май" Александр Прико умер в Санкт-Петербурге. Фото: Соцсети

2 сентября не стало Александра Прико – солиста и клавишника «золотого состава» культовой группы «Ласковый май», талантливого музыканта и композитора. Как рассказала «КП-Санкт-Петербург» жена Александра Елена, он умер в реанимации Покровской больницы.

- Сашу перевели туда еще в субботу, - слова Елены едва различимы из-за рыданий. – С тех пор у меня не было с ним связи, вообще никакой. Врачи говорили, что ему все хуже и хуже. Сегодня сообщили, что он скончался. Он до последнего оставался в сознании. А я даже попрощаться с ним не смогла!

Александр Прико (снизу в центре) после ухода из "Ласкового мая" основал свою группу "Мама". Фото: Соцсети

Александр Прико последние два с лишним месяца боролся с онкологией. Впервые он попал в больницу 29 июня. Врачи обнаружили у музыканта обширные скопления жидкости в легких. Тем не менее, по словам Елены, точный диагноз ее мужу так и не поставили.

- Сначала нам сказали, что те гистологическе пробы, которые у него взяли, не подходят, - объясняла женщина корреспонденту «Комсомолки». – Нужно взять другие. Мне все обещали, что результаты должны прийти на днях, но они так и не пришли. Человек просто умер. Его просто не стало.

На прошлой неделе Александра Прико с подозрением на вирусную пневмонию отправили в «красную зону» Покровской больницы на Васильевском острове. В субботу музыканта, состояние которого ухудшалось с каждым днем, перевели в реанимацию, и у Елены оборвалась с ним связь.

Музыкант до последнего боролся с онкологией. Он умер, так и не узнав своего окончательного диагноза. Фото: Соцсети

Напомним: в 1989 году Александр Прико выступал с группой «Ласковый май». После ухода он основал собственный творческий коллектив под названием «Мама». Однако несмотря на его музыкальные таланты большого успеха «Мама» не достигла. В последние годы Александр работал слесарем-сантехником на оборонном заводе.

Редакция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Александра Прико.

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