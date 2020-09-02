"Ленок, сделай что-нибудь, я задыхаюсь": жена умершего экс-солиста группы "Ласковый май" рассказала об их последнем разговоре

В Санкт-Петербург умер экс-солист группы "Ласковый май" Александр Прико. Фото: Соцсети

2 сентября не стало талантливого музыканта и композитора Александра Прико. Экс-солист группы "Ласковый май" и основатель творческого коллектива "Мама" умер в реанимации Покровской больницы на Васильевском острове. По словам жены Александра Елены, ему так и не поставили точный диагноз.

- Я не видела Сашу с 24 августа, - рассказывает Елена. - Его привезли в Покровку с подозрением на коронавирус, определили в красную зону. Его увезли, а я осталась... С тех пор мы могли только созваниваться.

В последний раз, вспоминает женщина, она слышала мужа 30 августа.

- Он позвонил мне и сказал: "Ленок, сделай что-нибудь, я задыхаюсь", - голос Елены дрожит. - Я тут же связалась с главврачом, потом перезвонила ему, успокоила. К нему приходил доктор, что-то там посмотрел и ушел. А потом стало известно, что Сашу переводят в реанимацию.

В 1989 году Александр Прико выступал в "золотом составе" группы "Ласковый май. Фото: Соцсети

С тех пор никакой связи с Александром у женщины не было. Взять телефон с собой ему не разрешили. На все ее просьбы дать ей хотя бы минуту поговорить с супругом врачи отвечали: "на нем плотная маска, он все равно ничего не скажет".

- Я просила хотя бы дать ему послушать мой голос, чтобы ему стало легче, - плачет Елена. - Говорила, что готова одеться в эти их герметичные костюмы, просилась к нему в палату - хотя бы ненадолго. Мне отказали. Я даже попрощаться с ним не смогла.

В онкоцентре у Александра взяли тест коронавирус, еще два в тот же день сделали в Покровской больнице. Позже врачи связались с Еленой и сообщили ей, что все тесты дали положительный результат. Но, по словам Елены, она по-прежнему до конца не верит в то, что Александра погубил именно коронавирус. При жизни ему не успели сделать несколько важных анализов, чтобы понять, какое именно заболевание его мучает.

- Я не знаю, что делать, - признается она. - Что теперь будет? Его кремируют? Похоронят в закрытом гробу? Не дадут мне с ним попрощаться? Я в смятении. Вы не представляете, что я сейчас чувствую.

После ухода из "Ласкового мая" Прико основал собственную группу "Мама". Фото: Александр Разин

Ранее "Комсомолка" рассказывала о том, что Александр Прико впервые почувствовал себя плохо еще в июле. Тогда же у врачей возникло подозрение на онкологию - как показали обследования, в легких музыканта скапливалась жидкость, похожая на опухолевый инфильтрат. Однако в онкоцентр Александра так и не направили - вместо этого его поместили в Покровскую больницу, где он скончался.

Редакция "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" выражает искренние соболезнования родным и друзьям Александра Прико.

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