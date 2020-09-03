«Мы боимся за его жизнь»: в школе вступились за мальчика, который жестоко избил кота в Ломоносове

Видео с мальчиком, жестоко избившим кота в Ломоносове, мгновенно стало вирусным. Фото: скриншот видео

В Ленинградской области скандал: в Сеть попало видео, на котором маленький мальчик с особой жестокостью избивает бездомную кошку, а после того, как животное упало на землю, добивает его ногами. Ролик быстро стал вирусным, а возмущенные интернет-пользователи устроили ребенку и его родителям настоящую травлю — пока, правда, не покидающую границы всемирной паутины. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» разбиралась в ситуации.

По словам зоозащитницы Карины Кержаковой, жуткое действо, всколыхнувшее соцсети, произошло в городе Ломоносов, в сквере неподалеку от вокзала.

- Конечно, это ужасно, - поделилась Карина с «Комсомолкой». - Наша инициативная группа стала разбираться — и выяснилось, что эта семья и конкретно этот ребенок уже давно терроризируют город. Буквально за два-три дня мне пришло больше двадцати сообщений от самых разных людей. Оказалось, что кто-то уже спасал от них котят. Другие пишут, что они всю весну ловили и мучили крыс с помойки. А однажды вместе с другими какими-то малолетними живодерами всей толпой налетели на собаку. Хорошо, прохожие успели ее отбить.

Ломоносовцы массово жалуются на мальчика и его семью. Фото: скриншот Карины Кержаковой

На скриншотах, которые Карина переслала корреспонденту «КП», действительно творится настоящий ад. По словам интернет-пользователей, самого мальчика с котом и его братьев в городе знают уже давно: люди пишут, что дети живут у неблагополучных родителей, беспризорничают и подворовывают в магазинах. Одна из местных жительниц рассказала, к примеру, что ребенок с видео при встрече регулярно плюет в лицо ее маленькой внучке. И никто — ни полиция, ни органы опеки — ничего не может сделать.

- Мы написали коллективное заявление, сейчас идет сбор подписей, - рассказала зоозащитница. - Успели собрать уже больше ста. Сегодня идем подавать его в полицию. Нам, правда, уже сказали, что никто, скорее всего, никаких мер принимать не будет, но оставлять это просто так тоже нельзя.

По информации «Комсомолки», сам мальчик по имени Владислав (имя изменено — прим.ред) учится вместе со старшим братом в Петергофе, в школе № 439. У нее специфический профиль — туда принимают детей с ограниченными возможностями здоровья, задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями. Новые ученики приходят в школе после комплексного обследования и на основании рекомендаций районной медико-психолого-педагогической комиссии.

- Эти особенности никак не влияют на поведение и характер ребенка, - рассказала директор школы Виктория Гнездилова. - То есть, эти дети могут ездить в школу одни — что они, собственно, и делают — могут возвращаться домой, могут гулять без взрослых. Просто к ним нужен определенный подход.

В школе опасаются, что дети стали жертвами травли. Фото: скриншот Карины Кержаковой

По словам Гнездиловой, за все время обучения ни к Владиславу, ни к его брату у педагогов ни разу не возникало претензий. На внутришкольном контроле дети не состоят, всех проступков — беготня по коридору и шум на уроках.

- Я могу сказать вам даже больше, - продолжает директор. - Перед тем, как принять ребенка, мы собираем информацию не только о нем самом, но и о его родителях — мы обязаны так делать по закону. Так вот семья мальчиков не состоит ни на учете в полиции, ни на учете в органах социальной защиты.

Семья, по словам Гнездиловой, полная. Кроме самого Владислава и его брата родители воспитали еще троих детей, которые сейчас уже стали совершеннолетними. Достаток — ниже среднего, но на детях это никак не сказывается: по крайней мере, 1 сентября мальчики пришли в школу в новой одежде, с букетами цветов и со всеми необходимыми учебными принадлежностями.

- По факту всего случившегося мы вызвали родителей в школу, все обсудили, провели заседание профилактического совета, организовали индивидуальную работу школьного психолога. Дети взяты под особый контроль классными руководителями и социальным педагогом, - продолжает наша собеседница. - Со слов самих детей этот котенок, которого на видео бьет Владислав, был уже мертвый. Он нашел его в кустах и просто хотел прославиться в интернете — попасть на видео, которое снимали старшие мальчишки. Ну а по поводу всех этих историй, которые рассказывают про эту семью в интернете — слушайте, ну это же абсурд какой-то! Получается, они уже несколько месяцев терроризируют весь город, и никто ни разу не обратился ни в полицию, ни в органы опеки? Никто ничего не сделал? А ведь если бы сделали — мы, наша школа, ведь узнали бы об этом в числе первых. Поэтому у меня мнение однозначное — то, что происходит, неправильно. Ведь им уже желают смерти и грозят «разобраться» при встрече. Дети, напомню, передвигаются на общественном транспорте одни, из одного конца района в другой. А если их встретит какой-нибудь особо одиозный «зоозащитник»? Мы боимся за их жизни. Нельзя устраивать травлю детей, нужно помочь осознать происшедшее и научить их поступать правильно. Никогда злоба и агрессия не приведут к желанию измениться. Мы можем научить только своим примером, а о каком примере взрослых можно говорить, если читаешь комментарии в соцсетях? Только одно – эти люди проявляют агрессию, но уже не к беззащитному котенку, а к несовершеннолетнему ребенку, имеющему проблемы развития.

Под коллективным заявлением в полицию подписались уже больше ста человек. Фото: соцсети

«Комсомолка» также обратилась к матери Владислава Ольге Соколовой с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ от женщины не поступил.

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