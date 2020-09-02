Маленький мальчик с садисткой жестокостью избил кота в Ломоносове

Жестокий ребенок избил кота в сквере в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/welomonosovs

Маленький мальчик избил кота в Ломоносове. Все произошло в сквере возле ж/д вокзала. Садистскую жестокость ребенка снял на видео местный житель и выложил запись в закрытый аккаунт в Instagram. Позже версия пытки животного, но с цензурой появилась в сообществе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте». Горожане тут же обрушили весь гнев на ребенка, а также на автора видео.

Жители Ломоносова хотят добиться справедливого наказания как мальчику, так и его родителям. Фото: СОЦСЕТИ

- Автор аккаунта в Instagram – это обычный сплетник, просто фоткает всех в Ломоносове. А тут такое снял вот. Сначала в кадре другой мальчик просто занимается спортом, а потом из кустов выходит еще один с бедным животным... Автор записи пишет, что кот якобы уже был мертв до побоев. Хотя мне кажется, что он еще шевелится, - рассказала «Комсомолке» жительница Ломоносова.

Инициативные горожане собираются писать в полицию коллективное заявление и будут собирать подписи от всех неравнодушных. Многие переживают, что ребенка нужно спасать как можно быстрее, чтобы он во взрослой жизни не перекинул ненависть на людей. Что касается избитого кота, то про его судьбу до сих пор достоверно неизвестно.