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Красочное шоу дронов в честь конца Второй мировой войны прошло в Санкт-Петербурге

2200 световых беспилотников поднялись в ночное небо на высоту в 600 метров и выстроились в известные образы
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Рекордное шоу дронов прошло в Санкт-Петербурге в честь окончания Второй мировой войны.

Рекордное шоу дронов прошло в Санкт-Петербурге в честь окончания Второй мировой войны.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Красочное шоу беспилотников прошло 3 сентября в ночном небе Санкт-Петербурга. Мероприятие посвятили окончанию Второй мировой войны. Петербуржцы с 9 вечера собрались у малой спортивной арены комплекса «Петровский», чтобы посмотреть на то, как дроны эффектно выстраиваются в известные всем образы.

Зрители шоу не жалели аплодисментов.

Зрители шоу не жалели аплодисментов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- 2200 беспилотников поднялись на высоту в 600 метров. Это шоу должно побить прошлый мировой рекорд и минимум попасть в «Книгу рекордов России», - отметили организаторы.

Эффектный голубь мира!

Эффектный голубь мира!

Фото: Артем КИЛЬКИН

Перформанс можно воспринимать как более тихий аналог традиционным фейерверкам. К слову, дроны – местные. Их произвели и собирали в Санкт-Петербурге вручную. За получившимся представлением даже могли наблюдать из отдаленных районов Северной столицы.

Представление собрало множество зрителей.

Представление собрало множество зрителей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы ожидаемо взяли в руки смартфоны и принялись снимать, как маленькие «огоньки» образуют гигантские фигуры ордена Отечественной войны, военных самолетов, красноармейца, голубя мира и т.д.

Все образы знакомы как старому, так и молодому поколению.

Все образы знакомы как старому, так и молодому поколению.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что ранее в этот же день прошла акция «Эстафета Вечного огня» от Пискаревского кладбища по Дороге жизни. Участие приняли как герои ВОВ, так и молодое поколение.

Организаторы претендуют на рекорд мира.

Организаторы претендуют на рекорд мира.

Фото: Артем КИЛЬКИН

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