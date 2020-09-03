Красочное шоу дронов в честь конца Второй мировой войны прошло в Санкт-Петербурге

Рекордное шоу дронов прошло в Санкт-Петербурге в честь окончания Второй мировой войны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Красочное шоу беспилотников прошло 3 сентября в ночном небе Санкт-Петербурга. Мероприятие посвятили окончанию Второй мировой войны. Петербуржцы с 9 вечера собрались у малой спортивной арены комплекса «Петровский», чтобы посмотреть на то, как дроны эффектно выстраиваются в известные всем образы.

Зрители шоу не жалели аплодисментов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- 2200 беспилотников поднялись на высоту в 600 метров. Это шоу должно побить прошлый мировой рекорд и минимум попасть в «Книгу рекордов России», - отметили организаторы.

Эффектный голубь мира! Фото: Артем КИЛЬКИН

Перформанс можно воспринимать как более тихий аналог традиционным фейерверкам. К слову, дроны – местные. Их произвели и собирали в Санкт-Петербурге вручную. За получившимся представлением даже могли наблюдать из отдаленных районов Северной столицы.

Представление собрало множество зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы ожидаемо взяли в руки смартфоны и принялись снимать, как маленькие «огоньки» образуют гигантские фигуры ордена Отечественной войны, военных самолетов, красноармейца, голубя мира и т.д.

Все образы знакомы как старому, так и молодому поколению. Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что ранее в этот же день прошла акция «Эстафета Вечного огня» от Пискаревского кладбища по Дороге жизни. Участие приняли как герои ВОВ, так и молодое поколение.