«Сигнал для всего мира»: В Петербурге открылась выставка «Архитектура как искусство»

На выставке собраны работы победителей и участников прошлогоднего конкурса "Золотой Трезини". Фото: предоставлено организаторами/Михаил Вильчук.

В Петропавловской крепости открылась выставка, организованная Музеем истории Петербурга и оргкомитетом международного проекта «Золотой Трезини». На эксзозиции представлены работы победителей и участников прошлогоднего конкурса имени первого архитектора Петербурга Доменико Трезини из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи.

«МЫ ОСТАЕМСЯ ОТКРЫТЫМИ»

Напомним, цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.

В церемонии открытии выставки приняли участие председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, заместитель директора по науке и развитию Музея истории Санкт-Петербурга Сергей Калюжин, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, первый заместитель директора «ГМЗ “Гатчина”» Ирина Абросимова, генеральный директор «ЭталонПроект» (входит в Группу «Эталон») Алексей Журихин, вице-президент по корпоративным вопросам группы RBI Павел Филиппов, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Ольга Семёнова-Тян-Шанская, архитектор Максим Атаянц и председатель оргкомитета конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков. Для гостей выступил композитор и пианист Оскар Шторм.

Первые посетители выставки. Фото: предоставлено организаторами/Михаил Вильчук.

- То, что мы в Петербурге уже не в первый раз подводим итоги этого конкурса и знакомимся с наиболее интересными работами участников, во-первых, позиционирует город как столицу архитектурного и дизайнерского мастерства, – отметил в приветственном слове глава городского Комитета по культуре Константин Сухенко. – Во-вторых, конкурс «Золотой Трезини» – это определенная открытость города. Мы чтим память Доменико Трезини, и это очень значимый сигнал для всего мира. Сегодня все думают о некоторой обособленности границ, о восстановлении национальной идентичности, а мы вслух и с гордостью говорим: «Мы остаемся открытыми».

В дни работы выставки на сайте «Золотого Трезини» продолжается прием заявок уже на третий конкурс, участие в котором остается бесплатным. В этом году победителей выберет международное жюри, в которое входят более 200 экспертов из 30 стран.

Работы участников. Фото: предоставлено организаторами/Михаил Вильчук.

Выставка произведений архитекторов, дизайнеров, реставраторов и студентов архитектурных специальностей будет открыта для посетителей в Иоанновском равелине Петропавловской крепости до 29 сентября. Вход свободный.

НА ЗАМЕТКУ

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года под патронатом мэрии города Лугано (Швейцария) и при поддержке Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Департамента культуры и туризма Абу-Даби, Главгосэкспертизы России, Союза архитекторов России, Архсовета Москвы, КГА, КГИОП и других российских и международных институций.

На конкурс принимаются заявки без ограничений по местоположению заявителей и проектов. Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте www.goldtrezzini.ru. По данным организационного комитета, к участию в конкурсе допущено уже более 200 проектов из Австралии, Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Исландии, Испании, Италии, Катара, Китая, Кореи, Латвии, Ливана, Мексики, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Омана, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Сирии, США, Франции, Черногории и Японии.