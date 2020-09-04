«Бабушка приехала»: Блогер-миллионник Марина Литвинова открыла в Петербурге новые семейные кафе

В интерьере Марина использовала образ своей бабушки. Фото: предоставлено героем публикации.

Популярный блогер Марина Литвинова (@boroda.live) в непростой для ресторанного бизнеса период расширяет сеть семейных кафе. В интерьере использован образ ее бабушки.

Заведения создаются с учетом потребностей родителей с детьми, которые приходят сюда не только поесть, но и отдохнуть. В детской комнате, находящейся рядом со столиками, всегда работает няня, готовая присмотреть за детьми любого возраста. В меню – разнообразные вафли и напитки: свежевыжатый сок, кофе, смузи, молочный коктейль.

У Марины Литвиновой 1,9 млн подписчиков в Инстаграм. Фото: предоставлено героем публикации.

Первое кафе «Бабушка приехала» открылось в Приморском районе в декабре 2020 года. В отличие от многих заведений общепита, которые не выжили или терпели убытки во время самоизоляции, выручка в кафе «Бабушка приехала» за полгода 2020 года выросла в два раза, что позволило задуматься о расширении сети.

- Я пропагандирую идею активного материнства, и все мои проекты направлены на ее продвижение, - говорит владелец кафе Марина Литвинова. - В кафе «Бабушка приехала» мамы могут не только поесть двумя руками, что не всегда удается при наличии маленького ребенка, но и поработать дистанционно, пока малышом занимается няня в детской комнате.

Для детей созданы все условия. Фото: предоставлено героем публикации.

В кафе можно отметить День рождения ребенка, по выходным в программе - аниматор и просмотр мультфильмов на проекторе.

НА ЗАМЕТКУ

Второе и третье кафе «Бабушка приехала» открылись в спальных районах Петербурга по адресам: Кондратьевский пр. 68 к.4 и ул. Адмирала Черокова 18 к.3.