Школьник из Петербурга вдохновил организаторов экологической акции «ЧистыеЧелленджи»

Участник экологической акции Максим Смирных. Фото: предоставлено организаторами.

Ученик шестого класса вдохновил экологическую акцию для школьников. Максим Смирных занял второе место в #ЧистыхЧелленджах, онлайн-марафоне, в котором он наравне со взрослыми выполнял серию полезных и креативных заданий про осознанное потребление, повторное использование вещей и переработку отходов. Организаторы решили провести отдельный этап для учащихся школ старше 13 лет с 7 по 21 сентября.

- Дома у меня есть своя экостанция. Ее я сделал еще в прошлом году из коробок, подписал названия: бумага, картон, пленка, металл и пластик. А бутылки и тетра-пак я собираю в отдельные сумки. Макулатуру и крышечки я сдаю в школе, — рассказал на своей странице ВКонтакте Максим. — Раньше я относил сортированный мусор в контейнеры у гипермаркета, но в пандемию коронавируса контейнеры убрали, сейчас там их нет. Пластиковые бутылки и пленку сдаю в ближайший специальный контейнер. Остальное пока собираю в коробки.

С 1 по 29 августа Максим участвовал в акции #ЧистыеЧелленджи, которую проводят организация «Чистые Игры», экологические движение «РазДельный Сбор» и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

- Мы делали задания так, чтобы было интересно поучаствовать не только новичкам, но и тем, кто уже давно в теме, ведет экологичный образ жизни. И очень здорово, что те, кто обладает этими знаниями, те, кто уже внедрил в свою жизнь эти вещи — делился информацией, рассказывал, — рассказала Ольга Лавочкина, координатор мероприятий экологического движения «РазДельный Сбор». — Нашей задачей было рассказать о принципах трех R — reduce, reuse, recycle [сокращение потребления, повторное использование вещей, переработка отходов], и на мой взгляд мы с этой задачей справились прекрасно.

«РАСШИРИТЬ КРУГ»

Всего в акции приняло участие более 800 петербуржцев, из которых 17 смогли выполнить все 13 заданий. 1 сентября прошло онлайн-награждение победителей.

- Пример Максима вдохновил нас продлить нашу акцию до 21 сентября, — прокомментировал Дмитрий Иоффе, лидер организации «Чистые Игры». — Мы знаем, что в некоторых школах уже практикуется раздельный сбор, или хотя бы сдают крышечки, многие подростки разделяют экологические привычки своих родителей. Наша акция призвана расширить круг этих людей, и мы решили приурочить ее к началу учебного года.

Подключиться ко второму этапу челленджей может любой школьник или учащийся колледжа старше 14 лет. Для это нужно подписаться на уведомления группы ВКонтакте. Участники получают задания, выполняют и публикуют результаты в соцсетях с хэштегом #чистыечелленджи_в_школе. Те, кто первыми выполнят все — станут победителями и получат призы — подарочные наборы от Garnier, сумки Powch, наборы из экомагазинов, мерч от движения «РазДельный Сбор» и другие подарки. Акция продлится до 21 сентября, а награждение пройдет онлайн.

НА ЗАМЕТКУ

Чистые Игры — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Но с запретом массовых мероприятий невозможно проводить игры в классическом формате. Поэтому Чистые Игры совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, брендом Garnier и Экологическим движением «РазДельный Сбор» придумали чемпионат “на удаленке”, флешмоб, в ходе которого участники выполняют серию полезных и креативных заданий.