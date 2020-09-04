«Директор ресторана взял на себя половину расходов»: поклонники умершего экс-солиста группы «Ласковый май» помогли его жене собрать деньги на похороны

Экс-солист группы «Ласковый май» Александр Прико умер от острой дыхательной недостаточности. Фото: соцсети

В субботу, 5 сентября, в Санкт-Петербурге состоится прощание с экс-солистом золотого состава группы «Ласковый май» Александром Прико. Известный в прошлом музыкант и композитор скончался несколько дней назад в реанимации Покровской больницы от острой дыхательной недостаточности и рака легкого. Как рассказала «Комсомолке» жена Александра Елена, его похороны ей помогали организовывать буквально всем миром.

- Когда история Саши только-только попала в СМИ, мне начали писать абсолютно незнакомые люди, - признается Елена. - Кто-то просто говорил слова поддержки, кто-то предлагал прислать деньги на лечение. Я говорила, что это, наверное, будет не очень удобно, но мне отвечали: «сейчас речь об удобстве или неудобстве не идет».

Помимо «Ласкового мая» Александр Прико выступал в собственной группе «Мама» - к сожалению, не имевшей такого огромного успеха. Фото: соцсети

Помощь не прекратилась и после того, как Александр скончался. По словам Елены, всего ей перечислили около 150 000 рублей. При том, что она сама никаких денег не просила и ни к кому за поддержкой не обращалась. Дошло даже до того, что директор ресторана, в котором вдова музыканта планировала организовать поминки, по собственной инициативе взял на себя половину расходов. Не остался в стороне и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин — он перевел на организацию похорон 100 000 рублей.

- Вы не представляете, как я благодарна всем тем, кто помог организовать для Саши достойные проводы, - рассказывает женщина. - Словами это не передать. К сожалению, я не могу ответить лично каждому, но я обязательно постараюсь это сделать.

Похороны Александра Прико состоятся завтра, 5 сентября, на Южном кладбище. Из-за того, что при жизни музыкант получил три положительных теста на коронавирус SARS-CoV-2, они пройдут с рядом ограничений — так, гроб с телом музыканта будет закрыт на всем протяжении церемонии прощания.

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