Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 сентября 2020 года: Рост числа заболевших и рекордная смертность в августе

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 6 сентября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

"Комсомолка" продолжает следить за пандемией в Северной столице и подготовила самые последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 6 сентября 2020 года. В городе снова наблюдается рост новых зараженных. Так, за последние сутки статистику пополнили еще 195 человек.

- С начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге инфекция официально обнаружена уже у 37 620 человек. Из них полностью выздоровели 26 290 пациентов, 96 за последние сутки. Жертвами болезни стали 2 522 человека, плюс 19 за минувший день, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 6 сентября 2020 года / Фото: Яндекс

Стоит отметить, что с начала сентября количество новых зараженных с каждым днем увеличивается. Последний раз больше 190 заболевших за сутки было зафиксировано 20 июля. Снова этот рубеж был пройдет 3 сентября и с каждым днем число увеличивается.

Кроме того, минувший август побил антирекорд по смертности за последние 10 лет. За один месяц в городе скончались 5 253 человека, 378 из них от коронавируса.

Что касается Ленинградской области, то за минувший день там подтверждено 34 новых случаев заражения и 6978 за все время пандемии. 5111 пациентов выздоровели, а 82 – скончались.