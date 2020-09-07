ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата платежей при оплате по QR-кодам в СБП.

ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата денежных средств за покупку, которая была оплачена через QR-код в системе быстрых платежей.

Торгово-сервисные предприятия, подключенные к интернет-эквайрингу банка, получили возможность использовать СБП не только для приема платежей за проданные товары и услуги, но и для возврата средств на счета покупателей в случае, если те отказались от товара.

Розничным клиентам, использующим оплату через СБП в мобильном приложении банка, сервис позволяет ускорить и упростить процесс возврата средств при неудачной покупке. При этом возврат может быть частичным (если покупатель хочет отказаться от некоторых товаров из общего чека), а для зачисления денег покупатель может указать любой банк, где у него открыт счет.

Чтобы получить назад деньги при возврате товара, покупателю достаточно обратиться в интернет-магазин с заявлением, предъявив электронный чек и указав номер мобильного телефона, с которого была совершена оплата по QR-коду, и банк, куда надо зачислить денежные средства. Система сама найдет информацию о транзакции клиента по номеру телефона и сформирует платежное поручение на возврат. Весь процесс от обращения до зачисления средств на счет клиента занимает несколько секунд, избавляя ритейлеров от необходимости сверять документы и чеки и формировать платежные поручения.

- Мы расширяем возможности использования СБП в розничной торговле, - пояснила

руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. - От этого выигрывают и наши розничные клиенты, поскольку возможность быстро вернуть деньги за товар существенно повышает комфорт покупок. И безусловное преимущество получают клиенты-ритейлеры – сервис возврата c2b платежей позволяет им вести все расчеты с покупателями через СБП, тем самым сократив расходы на прием банковских карт.

Отметим, ПСБ одним из первых подключился к системе быстрых платежей в феврале 2019 года. Торгово-сервисные предприятия начали активно подключать этот сервис в период самоизоляции из-за COVID-19 – в августе объем c2b платежей по QR-кодам через СБП вырос в 20 раз по сравнению с мартом.