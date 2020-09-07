«Никаких проблем со здоровьем у моего сына не было!»: Мать 22-летнего велогонщика рассказала о его внезапной смерти на Гран-при Москвы

Велогонщик скончался от проблем с сердцем Фото: СОЦСЕТИ

Смерть 22-летнего велогонщика Павла Свешникова из Выборга на Гран-при Москвы по велоспорту на треке «Крылатское» стало шоком для всех коллег и родственников спортсмена. Прямо во время гонки Павел потерял сознание и упал. По предварительной версии, у него остановилось сердце. Но почему это произошло - до сих пор загадка для его близких. Но вот многие друзья Павла тут же заявили, что он якобы болел с самого детства, а медики просто закрывали глаза на его проблемы со здоровьем. Мать погибшего велогонщика все это время хранила молчание, и только сейчас впервые решила высказаться о трагедии.

- Ну как мы могли ребенка отдать в большой спорт, если у него было заболевание с сердцем? – возмутилась в разговоре с «КП» Елена Свешникова. – Вы думаете, что столько врачей, начиная с детства, не заметили это? С такими болезнями не берут в спорт, а сын у меня все медкомиссии проходил.

Спортсмен потерял сознание во время гонки Фото: СОЦСЕТИ

Елена Свешникова признается, что сама до сих пор не понимает, что могло привести к смерти сына.

- Нет еще сведений никаких о том, что могло случиться, - вздыхает мать спортсмена. - На здоровье он не жаловался, как пишут ваши коллеги.

Павел Свешников пошел в велоспорт вслед за дядей, который был рекордсменом мира, и двоюродным братом Кириллом - медалистом мировых первенств. Сам Павел начинал тренироваться в Выборге в клубе «Фаворит», а недавно перебрался в Москву, где продолжал выступать.

Спасти жизнь спортсмену не удалось Фото: скриншот с трансляции sportrecs.com

К слову, это не первая смерть велогонщика в таком юном возрасте. Самая известная трагедия произошла в 2018 году во время гонки Париж-Рубэ. Погибшим был 23-летний бельгиец, у которого во время соревнований не выдержало сердце.

Эксперты уже изучили статистику и заметили, что такая же гибель постигла еще минимум трех велосипедистов. В 2016 году от приступа во время гонки умер 22-летний Даан Мингер и 21-летний Гийс Вердик, у которого во время гонки случился инфаркт. В 2017 году от сердечного приступа на треке умер 20-летний Насер Заки.

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