«Ярче жизни»: Картины сербского художника Роды Петровича покажут в Петербурге

Работа художника Роды Петровича. Фото: предоставлено организаторами.

Сербский художник Рода Петрович треть жизни провел в Петербурге, занимался бизнесом, политикой и творчеством. Живописец участвовал в известном выставочном проекте «На солнечной стороне» Петра Кривенко – каждый год инициатива объединяет десятки «солнечных художников», разделяющих позитивный и жизнеутверждающий взгляд на мир. В сентябре увидеть его работы сможет любой желающий.

На выставке «Ярче жизни» посетителям покажут «дневник насыщенной жизни» Петровича, зашифрованный в картинах с помощью визуальных символов и воплощенный в уникальном стиле. Работы художника отличаются «горящей» цветовой палитрой, насыщены жарким балканским солнцем. Живопись Петровича, наполненная глубоким философским смыслом и драматическими эмоциями, заставляет зрителя задуматься о преходящем и вечном, поверить в победу добра.

Экспозиция продлится до 20 сентября. Фото: предоставлено организаторами.

В рамках экспозиции пройдут музыкальные и театральные выступления. Участники проекта «На солнечной стороне» Владимир Баженов, Елена Белова, Анна Кожина, Петр Кривенко, Ярослав Савиных и другие проведут персональные мастер-классы.

- Выставка «Ярче жизни» – удивительное событие в культурной афише Санкт-Петербурга. Рода Петрович участвовал в ежегодном проекте «На солнечной стороне», и сегодня организуется его персональная выставка. Будут представлены картины, притягивающие взгляды, полные жизни, света, солнца, надежды. Мы хотим вдохновить людей и показать всем любителям живописи глубину и созидательную силу подлинного искусства! – отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Открытие экспозиции «Ярче жизни» пройдет 8 сентября в 18.00 в Нижнем зале Санкт-Петербургского союза художников. Адрес - Большая Морская, 38. Время работы – 12.00–19.00, выходной – понедельник.