«Его состояние – 400 миллионов долларов»: Стало известно, кого суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за отсутствие результатов теста на коронавирус

В Петербурге вынесли первый штраф за непредоставление сведений об отсутствии коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вынесли первый штраф за то, что в течение трех дней после возвращения из заграницы не разместил результаты теста на COVID-19 на едином портале Госуслуг. В объединенной пресс-службе судов Северной столице рассказали, что на 15 тысяч рублей наказали жителя города Андрея Ткаченко, который вернулся из Испании с пятью своими детьми.

- Ткаченко не разместил информацию о себе, своих двух детях 2011 года рождения, двух детях 2012 года рождения и ребенке 2009 ода рождения, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Ткаченко в судебное заседание не явился, доверил представлять свои интересы представителю. Представитель, действующий по доверенности, вину признал, раскаялся в содеянном.

Как выяснила "КП-Петербург", оштрафованным, предварительно, оказался миллиардер Андрей Ткаченко. С таким ФИО в городе высвечивается лишь один человек, родившийся 3 января 1964 года. Именно в этот день родился миллиардер. У него также пятеро детей, а супруга, с которой у него был бракоразводный процесс, живет в Испании, откуда и прилетел мужчина, на которого наложили штраф.

К слову, защищала в суде ответчика представляла Елена Полозова, которая ранее также представляла интересы семьи коммерсанта в том же самом Зеленогорском суде Санкт-Петербурга, который и наложил штраф за отсутствие справки.

Сам бизнесмен Андрей Ткаченко известен тем, что не дает комментариев и интервью. Его состояние в 2020 году Forbes оценил в 400 миллионов долларов. Андрей Ткаченко, по версии журнала, вошел в рейтинг 200 самых богатых людей России. Официального подтверждения, что именно он был оштрафован судом - нет.

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