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Общество

«Его состояние – 400 миллионов долларов»: Стало известно, кого суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за отсутствие результатов теста на коронавирус

Петербургский бизнесмен из списка 200 богатейших людей России стал первым оштрафованным за неразмещение результата теcта на COVID-19
Анна СВЕТЛАКОВА
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В Петербурге вынесли первый штраф за непредоставление сведений об отсутствии коронавируса

В Петербурге вынесли первый штраф за непредоставление сведений об отсутствии коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вынесли первый штраф за то, что в течение трех дней после возвращения из заграницы не разместил результаты теста на COVID-19 на едином портале Госуслуг. В объединенной пресс-службе судов Северной столице рассказали, что на 15 тысяч рублей наказали жителя города Андрея Ткаченко, который вернулся из Испании с пятью своими детьми.

- Ткаченко не разместил информацию о себе, своих двух детях 2011 года рождения, двух детях 2012 года рождения и ребенке 2009 ода рождения, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Ткаченко в судебное заседание не явился, доверил представлять свои интересы представителю. Представитель, действующий по доверенности, вину признал, раскаялся в содеянном.

Как выяснила "КП-Петербург", оштрафованным, предварительно, оказался миллиардер Андрей Ткаченко. С таким ФИО в городе высвечивается лишь один человек, родившийся 3 января 1964 года. Именно в этот день родился миллиардер. У него также пятеро детей, а супруга, с которой у него был бракоразводный процесс, живет в Испании, откуда и прилетел мужчина, на которого наложили штраф.

К слову, защищала в суде ответчика представляла Елена Полозова, которая ранее также представляла интересы семьи коммерсанта в том же самом Зеленогорском суде Санкт-Петербурга, который и наложил штраф за отсутствие справки.

Сам бизнесмен Андрей Ткаченко известен тем, что не дает комментариев и интервью. Его состояние в 2020 году Forbes оценил в 400 миллионов долларов. Андрей Ткаченко, по версии журнала, вошел в рейтинг 200 самых богатых людей России. Официального подтверждения, что именно он был оштрафован судом - нет.

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