Первый в России штраф за отсутствие теста на коронавирус выписали в Санкт-Петербурге

В России выписали первый штраф за отсутствие теста на коронавирус после возвращения из-за границы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге впервые в России выписан штраф за отсутствие теста на коронавирус. В понедельник, 7 сентября 2020 года, Зеленогорский районный суд вынес решение о наказании горожанина, который вернулся в Северную столицу, но вовремя не опубликовал данные об обследование на наличие инфекции.

- Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу привлекло гражданина к ответственности за неисполнение обязательств по своевременному предоставлению информации о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что все вернувшиеся в Петербург из-за границы обязаны сдать тест, после чего в течение трех дней опубликовать его результаты на Едином портале государственных услуг. Петербуржцу суд назначил штраф - 15 тысяч рублей.

Все в Петербурге со 2 августа 2020 года составлен 101 административный протокол на людей с аналогичным нарушением. Все материалы дел были направлены в суды города.

Обязательное тестирование на COVID-19 людям, вернувшимся из-за границы, ввели в июле текущего года. Это сделано для того, чтобы граждан можно было освободить от обязательного 14-дневного карантина.

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