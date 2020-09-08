«Перед законом все равны»: Олег Басилашвили пожалел Ефремова, но признал справедливость приговора

Олег Басилашвили согласился с приговором Ефремову Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8 лет колонии общего режима - такой приговор вынес московский суд Михаилу Ефремову за смертельное ДТП. При этом прокурор просил для актера 11 лет колонии, а защита "гражданина поэта" предлагала вовсе оставить его на свободе. Сам же Ефремов то признавал вину, то отрицал, после чего друзья и коллеги по цеху сочли такое поведение уловками его адвоката. Свое мнение о приговоре "КП-Петербург" высказал народный артист СССР Олег Басилашвили.

- Я следил за судом. По-моему, приговор более-менее справедливый, но я не знаю, конечно, сколько по уголовному кодексу полагается, - пояснил Олег Басилашвили. - Человек действительно совершил преступление. Мне его безумно жаль - Мишу, также безумно жаль семью погибшего человека, естественно. Но Мишу я хорошо знал, он человек порядочный, но, да, больной, что поделать. Совершено преступление, за него должны понести наказание, кто бы он ни был: артист, художник, чернорабочий, торговец, бизнесмен – неважно, перед законом все равны. К сожалению, ему придется 8 лет отсидеть, что поделаешь.

Отказ от вины Басилашвили назвал уловками адвоката Фото: пресненский суд Москвы

Олег Басилашвили уверен, что Ефремов осознает всю свою вину и раскаивается.

- Он себя прекрасно рекомендовал, когда сознался во всем, просил прощения, сказал: «Я не кинолента, обратно не отвернуть, со мной покончено», - добавил артист. - Он был абсолютно прав и искренен. На это признание и надо ориентироваться. Он человек порядочный и хороший, замечательный артист. Но затем всякие адвокатские уловки пошли. Видимо, защитник его заставил отказаться от признания вины. Но Миша глубоко осознает свою вину и находится в очень тяжелом состоянии.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Прокурор и сторона обвинения требовали для актера 11 лет колонии общего режима. Сам артист назвал данный срок "смертным приговором".

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