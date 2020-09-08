Шнуров стихом отреагировал на приговор Ефремову: "Я тобой ведь мог бы быть тогда"

Шнуров написал стихи о приговоре Ефремову Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экс-фронтмэн группы "Ленинград" Сергей Шнуров не смог остаться в стороне и прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову, вынесенный в московском суде во вторник, 8 сентября 2020 года. Артисты всегда вертелись в общей богемной среде, вместе выпивали, развлекались. Да, за Шнуровым раньше ходила слава любителя алкоголя. Однако, как отметил сам музыкант, посвятив Ефремову новые стихи, пути их разошлись.

- Судьба несет неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмерка общего режима...

«Артистом» там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда...

Но, я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта, - написал строки Шнуров в своем Instagram.

Смертельное ДТП по вине актера Михаила Ефремова произошло в Москве 8 июня 2020 года. Сидя за рулем своего внедорожника артист вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной курьерской службы доставки. Тогда погиб 57-летний Сергей Захаров. Ситуацию усугубило то, что в момент аварии артист был в алкогольном и наркотическом опьянении. После трагедии Ефремов записал видео, в котором раскаялся, однако после заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.

В итоге суд отправил Ефремова в колонию общего режима на 8 лет. Многие известные артисты осудили собрата по сцене.

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