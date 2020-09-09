Будет сидеть до конца жизни: Приговор каннибалу, съевшему трех человек, вступил в силу

Эдуард Селезнев будет сидеть до конца жизни. Фото: СК РФ

Прокуратура Архангельской области объявила о вступлении в законную силу пожизненного приговора, который был вынесен в отношении 51-летнего Эдуарда Селезнева. Мужчина, прозванный «Ганнибалом Лектором», прославился тем, что съел трех своих знакомых. А когда людей рядом не было, не брезговал кошками, собаками и прочей живностью.

- Установлено, что с 14.03.2016 по 25.03.2017 в квартире одного из домов по ул. Сурповской г. Архангельска Селезнев нанес ножом спящему 59-летнему знакомому не менее одного удара в область груди от чего последний скончался, после чего части мягких тканей отделил от тела убитого и употребил в пищу, останки трупа выбросил в реку Волохница, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следующими жертвами в 2017-18 годах стали еще двое мужчин в возрасте 43 и 34 лет. Их людоед также убил, расчленил и пустил в пищу. Останки несчастных он замотал в пакеты и выбросил в озеро.

Мужчину, съевшего трех человек, признали вменяемым. Фото: СК РФ

Надо сказать, что жертвы каннибала были такими же как и он неприметными людьми. Родных у них или не было, или те считали, что пропавший просто уехал на заработки в другой регион. Такую историю близким одного из мужчин рассказал сам Эдуард Селезнев.

Причем следователей поразило его хладнокровие, ведь после расправы он просто остался жить в квартире съеденного им человека.

Позднее, при обыске, в жилище каннибала были найдены груды костей кошек, собак и мелких грызунов, которых Селезнев также ел. Удивительно, но проведенная медэкспертиза признала мужчину психически здоровым, поэтому вместо лечения его отдали под суд.

Там «заслуги» людоеда оценили по достоинству. Решением стал пожизненный тюремный срок. А 9 сентября 2020 года приговор вступил в силу.