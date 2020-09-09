Смольный сообщил о нехватке свободных коек для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Число свободных коек для пациентов с коронавирусом уменьшилось до 10% в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный подтвердил, что в Санкт-Петербурге увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом, а количество свободных коек при этом уменьшилось до 10%. Из-за этого власти в срочном порядке вновь перепрофилируют больницу имени Семашко под прием больных с COVID-19. Медучреждение проработало в обычном режиме только месяц.

- В больнице сохранили всю необходимую инфраструктуру, свойственную для стационара в условиях пандемии. Там есть 132 специализированные койки. При ухудшении эпидситуации мы продолжим перепрофилирование медучреждений для оказания помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией, - сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Напомним, число больниц, принимающих коронавирусных больных в Северной столице, за лето серьезно сократилось – с 23 до 10 из-за благоприятной обстановки. На данный момент в городе развернуты 3516 коек в девяти взрослых и одном детском стационарах: в Боткинской больнице, Детской больнице имени Филатова, больнице Святого Георгия, Горбольнице №20 (и в поликлинике – Прим.Ред), Горбольнице №40, Горбольнице №15, Психиатрической больнице №3, а также в Покровской, Александровской и Мариинской больницах.

Добавим, что Мариинская больница в среду 9 сентября приостановила прием пациентов, предположительно, из-за подозрения на вспышку коронавируса.