Мариинская больница Санкт-Петербурга прекратила прием пациентов

В Мариинской больнице временно прекратили прием пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду 9 сентября Мариинская больница Санкт-Петербурга внезапно прекратила прием любых пациентов. Напомним, медучреждение вернулось к обычному режиму работы с 27 июля спустя несколько месяцев лечения коронавирусных больных. Поэтому новость о закрытии всколыхнула общественность. Тут же пошли слухи, что все из-за вспышки коронавируса. Однако в больнице этого не подвтерждают.

- Действительно, мы закрыты на прием новых пациентов. Сейчас ровно сутки ждем ответа от Роспотребнадзора в виде предписания. Тогда будет понятно, как дальше работать, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Мариинской больнице.

Добавим, что, по словам Смольного, в медучреждениях, вернувшихся к плановому приему пациентов после лечения коронавирусных больных, должны были сохранить санитарные пропускники, специальные шлюзы и койки на случай второй волны COVID-19. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.