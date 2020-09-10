Полицейская собака спасла 15-летнюю девочку от изнасилования

Служебная собака спасла от изнасилования школьницу из Ломоносова. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Служебная собака спасла от изнасилования 15-летнюю школьницу из Ломоносова. Девушка пропала вечером 9 сентября, когда пошла погулять, но домой так и не вернулась. Обеспокоенная мать заявила в полицию.

- В 23.50 в полицию Петродворцового района обратилась женщина с заявлением о том, что пропала ее 15-летняя дочь, которая около 7 часов вечера ушла из дома, и до позднего вечера ее местонахождение было неизвестно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А дальше все было как в хорошем детективе. Оперативники срочно бросились на поиски девушки и позвали на помощь кинолога с собакой. Пес по кличке Волк-Меркурий тут же взял след и привел полицейских к подъезду заброшенного дома на Александровской улице в Ломоносове.

Волк-Меркурий привел полицейских прямо к подъезду, в который девочку затащил насильник. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стражи порядка, в том числе кинолог Мария Копцева, ворвались внутрь и услышали шум борьбы. В считанные секунды они нашли место, куда насильник затащил свою жертву. Преступление удалось предотвратить в последний момент.

Как оказалось позднее, вечером злоумышленник заметил гулявшую у берега Финского залива девушку и, угрожая кухонным ножом, «совершил в отношении нее развратные действия», - так отмечено в протоколе.

Пес и его хозяйка - кинолог Мария Копцева. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Не удовлетворясь этим, насильник отвел девочку-подростка в заброшенный дом и уже начал снимать штаны, когда его настигли полицейские.

Известно, что задержанным оказался 36-летний местный безработный, ранее судимый за различные преступления, в том числе причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. На свободу мужчина вышел несколько лет назад. Теперь, весьма вероятно, он опять отправится в места не столь отдаленные. Материалы для возбуждения уголовного дела уже переданы в Следственный комитет.

Кстати, это не первый случай отличной работы служебной собаки. В начале года в Петербурге была громкая история, когда пес привел полицейских к убийце водителя троллейбуса.