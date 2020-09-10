Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Полицейская собака спасла 15-летнюю девочку от изнасилования

Пропавшую школьницу нашли в тот момент, когда над ней уже хотел надругаться насильник
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (6)Комментарии (6)
Служебная собака спасла от изнасилования школьницу из Ломоносова.

Служебная собака спасла от изнасилования школьницу из Ломоносова.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Служебная собака спасла от изнасилования 15-летнюю школьницу из Ломоносова. Девушка пропала вечером 9 сентября, когда пошла погулять, но домой так и не вернулась. Обеспокоенная мать заявила в полицию.

- В 23.50 в полицию Петродворцового района обратилась женщина с заявлением о том, что пропала ее 15-летняя дочь, которая около 7 часов вечера ушла из дома, и до позднего вечера ее местонахождение было неизвестно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А дальше все было как в хорошем детективе. Оперативники срочно бросились на поиски девушки и позвали на помощь кинолога с собакой. Пес по кличке Волк-Меркурий тут же взял след и привел полицейских к подъезду заброшенного дома на Александровской улице в Ломоносове.

Волк-Меркурий привел полицейских прямо к подъезду, в который девочку затащил насильник.

Волк-Меркурий привел полицейских прямо к подъезду, в который девочку затащил насильник.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стражи порядка, в том числе кинолог Мария Копцева, ворвались внутрь и услышали шум борьбы. В считанные секунды они нашли место, куда насильник затащил свою жертву. Преступление удалось предотвратить в последний момент.

Как оказалось позднее, вечером злоумышленник заметил гулявшую у берега Финского залива девушку и, угрожая кухонным ножом, «совершил в отношении нее развратные действия», - так отмечено в протоколе.

Пес и его хозяйка - кинолог Мария Копцева.

Пес и его хозяйка - кинолог Мария Копцева.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Не удовлетворясь этим, насильник отвел девочку-подростка в заброшенный дом и уже начал снимать штаны, когда его настигли полицейские.

Известно, что задержанным оказался 36-летний местный безработный, ранее судимый за различные преступления, в том числе причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. На свободу мужчина вышел несколько лет назад. Теперь, весьма вероятно, он опять отправится в места не столь отдаленные. Материалы для возбуждения уголовного дела уже переданы в Следственный комитет.

Кстати, это не первый случай отличной работы служебной собаки. В начале года в Петербурге была громкая история, когда пес привел полицейских к убийце водителя троллейбуса.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

Рекомендуемые