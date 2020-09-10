Бойцы смешанных единоборств из пяти стран выступят в поддержку Максима Шугалея. Фото: peterburg2.

В рамках грандиозного мероприятия, организованного М-1 Online и «Фондом защиты национальных ценностей», пройдёт 10 боев между спортсменами из пяти стран. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что инициатива проведения турнира принадлежит самим бойцам. «Я благодарен бойцам, которые предложили идею турнира. Бесконечно благодарен тысячам людей в самых разных уголках страны и за пределами России, которые включились в наше светлое дело по возвращению наших граждан к своим родным и близким. Будет ярко и мощно. Вместе мы — сила и обязательно победим!» — подчеркнул Малькевич.

На ринг в поддержку Шугалея выйдут как всемирно известные спортсмены, среди которых чемпион мира по смешанным единоборствам по версии WAMMA азербайджанец Заур Гаджибабаев, мастер единоборств знаменитый Тахир «Танк» Абдулаев, чемпион Петербурга по боевому самбо Александр Донцов, так и молодые звёзды.

Самым захватывающим поединком станет бой между бывшим претендентом на пояс чемпиона M-1 Challenge Вадимом Малыгиным из Республики Коми и бойцом из Узбекистана Мумином Шакировым. Ранее Малыгин заявил, что восхищается мужеством Шугалея, и выразил надежду, что социолог в скором времени будет освобожден.

Главная цель турнира — привлечь внимание к истории российского социолога Максима Шугалея, находящегося в плену ливийских террористов. В прошлом году исследователь и его переводчик Самер Суэйфан были захвачены во время научной работы в Триполи, которую осуществляли по официальному приглашению местных властей. Россияне до сих пор находятся в заточении в тюрьме. Захватчики не идут на контакт с нашими дипломатическими представителями по вопросу освобождения, к заключенным не допускают даже адвокатов. Однако сотрудники ФЗНЦ вместе с активистами не планируют сдаваться и намерены вернуть социологов домой. В поддержку Шугалея и Суэйфана проводятся акции, нацеленные на широкое информирование о ситуации с пленением наших соотечественников.

Ещё одним важным событием в поддержку Максима и Самера стала недавняя премьера фильма «Шугалей 2». Это продолжение остросюжетного боевика, в котором отражена реальная история испытаний, выпавших на долю социологов в Ливии. Как и в случае с первой кинолентой, создатели сиквела уделили внимание и тщательной проработке сценария, и визуальной составляющей. Роль Максима исполнил известный актёр Кирилл Полухин, его работу высоко оценили многие эксперты. Зрители получили возможность увидеть вторую часть фильма на телеканале НТВ 6 сентября. Члены съемочной группы считают, что кинолента способна сыграть решающую роль в освобождении Шугалея и Суэйфана.