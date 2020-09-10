Начинал карьеру на Первом канале: Кто такой Федор Щербаков, назначенный новым руководителем «Ленфильма»

Предыдущий руководитель возглавлял киностудию всего полгода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый генеральный директор «Ленфильма», назначенный Росимуществом – единственным акционером – 8 сентября впервые прибыл на киностудию в новом статусе. Федор Щербаков посетил «Ленфильм» в полдень 10 сентября, чтобы познакомиться с коллективом и войти в курс дел.

– О планах по развитию киностудии и выводу ее из кризиса, думаю, пока говорить преждевременно: мы с коллегами только начали обсуждать текущую ситуацию на «Ленфильме», – пояснил «Комсомолке» Федор Щербаков. – Знакомлюсь с делами, с коллективом. Пока сказать что-то конкретное сложно: на полное понимание ситуации понадобится неделя или две.

Днем ранее предыдущий руководитель «Ленфильма» Инесса Юрченко, которая с февраля 2020 года возглавляла его в статусе врио, прокомментировала свой уход с должности. Киностудией Юрченко руководила чуть больше полугода. За это время здесь разработали и озвучили масштабный план по выходу из многолетнего кризиса, рассчитанный на пять лет.

– Полностью поддерживаю решение Росимущества ввиду полноценной реализации задач, предусмотренных моей должностью, – отметила Юрченко. – Новому генеральному директору предстоит еще очень много работы, учитывая глубину кризиса, в котором киностудия находится уже многие годы.

Федор Николаевич Щербаков – 40-летний совладелец и действующий гендиректор холдинга 1st Mediainvest, в который входят федеральные издания «Советский спорт» и «Нефть капитал», а также средства массовой информации 14 регионов России. Холдинг включает в себя около пяти компаний в сфере медиа. Ежемесячная аудитория всех ресурсов холдинга превышает 56 миллионов просмотров.

Федор Щербаков. Фото: Российский международный форум по протоколу

Ранее Щербаков был советником председателя Совета директоров «Курортов Северного Кавказа», советником президента госкорпорации «Олимпстрой» по взаимодействию с аппаратом Правительства России, а также возглавлял некоммерческую организацию «Спорт высших достижений» Олимпийского комитета России.

Кроме того, новый руководитель «Ленфильма» работал заместителем главы администрации Волгоградской области по внутренней и информационной политике, возглавлял департамент развития «Стройтрансгаза», был заместителем директора департамента по внутренней политике аппарата полпреда Президента в Южном федеральном округе, был помощником Министра регионального развития России и референтом руководителя аппарата Правительства России.

Будущий госслужащий, выпускник журфака МГУ Щербаков начинал карьеру на «Первом канале» и в «Интерфаксе». Награжден благодарностями Президента России.