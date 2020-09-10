«Криминала никакого нет»: В Мариинской больнице объяснили, почему удалили новость о тестировании американской вакцины от коронавируса

Мариинская больница удалила новость о наборе добровольцев для тестирования вакцины от COVID-19 из США. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мариинская больница Санкт-Петербурга опубликовала новость о наборе добровольцев для тестирования американской вакцины от коронавируса, а потом внезапно удалила всю информацию. Люди возмутились двумя вещами. Первое – зачем нам аналог из США, когда уже есть российская прививка. Второе – кто в здравом уме будет проводить исследование в то время, когда в медучреждении выявили новые случаи коронавируса. «Комсомолка» обратилась в пресс-службу Мариинской больницы за комментарием.

- Криминала никакого в удалении новости нет, - подчеркнули в медучреждении. - У нас есть подразделение, которое занимается исследованиями. Мы объявили новость о том, что именно на октябрь и ноябрь, а не сейчас, мы приглашаем потенциальных добровольцев на проведение обычного клинического исследования 3-й фазы, если Минздрав разрешит это сделать. Есть компании разные – российские, немецкие, американские. И они должны обязательно провести исследования в той стране, в которой планируют использовать вакцину. Так вот - больницы и стационары могут в этом поучаствовать. Наш центр отобрали для участия в тесте вакцины из США пока предварительно.

Та самая новость. Если Минздрав одобрит заявку больницу, то информация останется актуальной. Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы не провоцировать новые слухи и не создавать в головах людей лишний шум, новость решили убрать. Однако в медучреждении все еще ждут реакции Минздрава и надеются на одобрение исследования.

- Люди не прочитали вдумчиво и потом спрашивают, почему это у нас американская вакцина. И мало кто обратил внимание, что исследования только в октябре-ноябре планируются. На это еще наслоилось то, что у нас параллельно история с Роспотребнадзором. Начали спрашивать: «У вас же, вроде как, коронавирус, а тут эти приглашения на испытания». И чтобы все в одну кучу не смешивать, пришлось эту новость удалить. А то, похоже, есть проблема с переводом с русского на русский, - подытожили в Мариинской больнице.

Добавим, что комздрав называет ситуацию с коронавирусом в медучреждении стандартной. Сейчас все больные COVID-19 находятся в отдельном боксе, а помещения стационара дезинфицируют.