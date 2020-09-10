Комздрав подтвердил вспышку коронавируса в Мариинской больнице

Комздрав объяснил закрытие Мариинской больницы для новых пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил, что Мариинскую больницу закрыли «на вход» из-за вспышки коронавируса. Напомним, ранее 9 сентября «Комсомолке» ответили в медучреждении, что прием новых пациентов временно приостановлен, но про наличие инфекции промолчали. Сейчас больница ждет официального предписания от Роспотребнадзора, которое скажет, в каком режиме работать дальше.

- Прием пациентов в Мариинскую больницу приостановлен из-за случаев коронавируса. Такое решение принял Роспотребнадзор, - сообщили «Невским новостям» в пресс-службе комздрава Санкт-Петербурга.

Добавим, что число свободных коек для пациентов с коронавирусом уменьшилось до 10%. Из-за этого больницу имени Семашко срочно перепрофилируют под прием больных с COVID-19. Итого в городе станет на 132 специализированных койки больше.