Актер Данила Козловский извинился перед петербурженкой, которую ударил флейтой по голове

Данила Козловский извинился перед зрительницей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт Данилы Козловского в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга обернулся для одной из зрительнице больницей. Во время представления артист, эмоционально играя Гамлета, случайно ударил петербурженку Елизавету Видус флейтой по голове. У девушки пошла кровь, но никто не обратил на нее внимание, концерт прерывать не стали. Обидевшись, дама решила не оставлять травму без внимания и подала в суд, потребовав моральную компенсацию в миллион рублей.

Сам же Данила Козловский действительно не заметил, что травмировал Елизавету. Об этом рассказал журналистам худрук МДТ Лев Додин. По его словам, театр уже извинился перед зрительницей несколько раз. О случившемся Додин рассказал и самому Даниле через месяц после случившегося. После этого артист послал Елизавете цветы и свои извинения, пригласив на съемочную площадку.

Данила Козловский слишком эмоцилнально играл в "Гамлете" и флейта разлетелась на части. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Об этом Лев Абрамович рассказал во время открытия сезона в театре, - пояснила "КП-Петербург" помощница Льва Додина Елена.

Сама Елизавета от комментариев по поводу случившегося отказалась. Судебное разбирательство по делу пока не закрыто. На прошлом судья решила вызвать Данилу Козловского в суд в Петербург для объяснений. Явится ли артист и будет ли Елизавета отзывать свой иск, пока неизвестно.

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