Полиция третий день разыскивает двух маленьких братьев, пропавших в Ленобласти

Маленькие мальчики пропали в Ленобласти. Фото: ГУ МВД

Полиция третьи сутки разыскивает двух мальчиков, 11 и 13 лет, бесследно пропавших в Ленобласти. Мать детей рассказывает, что братья ушли из дома, который находится в деревне Келози Ломоносовского района, на прогулку в четверг 10 сентября около 16:00. Однако на дворе уже суббота 12 сентября, а мальчики все еще не вернулись. Волнения добавляет и тот факт, что в минувший четверг в регионе бушевали ливни со штормовым ветром.

- На поиск мальчиков срочно ориентировали наряды полиции, а также экстренные службы и добровольцев. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении детей, просьба сообщить по телефонам: 89522227051, 89992413707 или 102, - обращаются ко всем в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Приметы первого мальчика, который старше, таковы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения и с европейским типом лица. Волосы у ребенка прямые, светлые и коротко стриженые. Цвет глаз – светло-карий, уши – круглой формы, оттопыренные. Из других важных примет – на правой ноге есть следы от укуса собаки. По словам матери, старший брат был одет в кофту с капюшоном черного цвета и с элементами оранжевого рисунка, джинсы синего цвета и кроссовки черного цвета. С собой мальчик взял черный рюкзак с изображением звездочек.

Рост младшего брата 152 сантиметра. Он среднего телосложения, с европейским типом лица, прямыми светло-русыми волосами, подстриженными коротко. Глаза у него карие, а уши – овальной формы. Мальчик имеет шрам на затылке. Был одет в ветровку (мать не помнит, черного или голубого цвета), школьные черные брюки и черные кроссовки. С собой он ничего не брал.