"Ползает очень шустро": Появилось видео собаки-актрисы МДТ после тяжелой операции

Собака-актриса МДТ начала ползать после операции на позвоночнике Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маленькая артистка Малого драматического театра Санкт-Петербурга собака Глаша перенесла тяжелую операцию и уже находится дома на реабилитации. В начале сентября стало известно, что у четвероногой актрисы отнялись задние лапы из-за проблем с позвоночником. Животное оказалось в клинике, где ему оказали помощь. В воскресенье, 13 сентября 2020 года, в Instagram Глафиры появилось видео, на котором она, несмотря на трудности, ползет по травке на передних лапках, радуясь солнечному дню.

- В целом она чувствует себя хорошо, разве что задние лапки не действуют, поэтому по квартире не бегает, а ползает, зато очень шустро, - рассказала хозяйка Глафиры Алена Каллистова. - У этой собаки есть характер! И есть потенциал, надо только о-очень много сделать.

Глаша выступала в театре, играла роль Муму / Фото: МДТ

Ветеринары, которые занимаются собакой, говорят, что у нее есть рефлексы, а значит, есть шанс развить спинальную ходьбу. Но для этого нужно много заниматься и следить, чтобы не атрофировались мышцы. Сейчас с Глашей постоянно занимаются - делают массаж, гимнастику. В планах, после снятия швов, отправиться в собачий бассейн.

- Нашли хорошего специалиста по акупунктуре в Москве, съездим к нему на консультацию, и, если он скажет, что видит шанс, придется пожить в Москве месяц-два, чтобы 2-3 раза в неделю ходить на процедуры, - пояснила Алена.

Из-за проблем с позвоночником у нее отнялись задние лапки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также для восстановления Глаше нужен специальный подвес, чтобы отрабатывать рефлекторную походку дома. Пока что ее выпускают погулять на улице по травке, где она также шустро ползает, волоча задние лапки.

- Еще Глаша очень мерзнет даже дома, спинка-то вся выбрита, все время дрожит от холода. Нужен комбинезончик - на заказ по ее меркам, так как фигура уже меняется.

Все, кто хочет помочь и имеет такую возможность, может связаться с хозяйкой Глаши, либо перевести средства на карту Сбербанка по номеру телефона (+79112143601 Елена Алексеевна К.) Также у Глаши есть Instagram, где можно следить за ее состоянием здоровья.

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