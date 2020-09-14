Цифровые технологии в бизнесе доказали халяльность

Алия Туктагулова, куратор по общественным связям и информации соответствия стандартизации Халяль, внутренний контролер по стандарту Халяль в ООО "Рояль Клаб". Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Халяль - все то, что разрешено и допустимо в Исламе. И несмотря на то, что данное понятие в исламском праве регламентирует абсолютно все аспекты жизни человека, до сих пор само понятие «халяльность», как официальная черта чего-либо, применялось в большей степени к различного рода продукции. Так, сегодня никого не удивишь эмблемой «Халяль», украшающей вход, к примеру, в продуктовый магазин. Или наклейкой «Халяль» на упаковке какого либо товара. Но никто и никогда не говорил о понятии «халяльность» в отношении бизнеса информационных технологий. И уж тем более, если это бизнес партнерских программ. Не говорили - до этого лета.

Российская компания «Роял Клаб» стала первой в России организацией, получившей сертификат «Халяль» на информационные технологии и программу лояльности - основное направление деятельности компании, а также на модель млм-предпринимательства, по которой работают дистрибьюторы компании. Сертификацию компания проходила в Центре Стандартизации и Сертификации «ЦентрХаляльНадзор», получены сертификаты на русском и английском языках. У компании пять соучредителей (Елена Мищенко, Гульназ Халимова, Мария Михайлова, Евгений Конкин и Егор Патов), которые, несмотря на различное вероисповедание, единогласно признали важность сертификации бизнеса на «Халяль».

Сейчас в мире проживает более 1,5 млрд мусульман - это порядка 23% общего населения планеты, и эта цифра весьма внушительна. Образ жизни в соответствии с законами шариата - выбор пятой доли населения планеты, и с этим нельзя не считаться.

- В нашей компании более половины дистрибьюторов являются мусульманами, - рассказывает Гульназ Халимова. - Мы понимали, что должны предлагать им заниматься бизнесом, который соответствует правилам их жизни, дать возможность развиваться со спокойной душой и открытым сердцем. Мы очень рады, что теперь, получив Сертификат, мы документально подтвердив чистоту нашего бизнеса перед дистрибьюторами. Для нас это очень важно.

Но, как выяснилось, в России до сих пор не существовало практики сертификации ни цифровых технологий, ни бизнеса млм-компаний. Сертификация проводилась, по большей части, различной продукции.

- Дистрибьюторы-мусульмане, принимая решение о сотрудничестве с нашей компанией, часто задавали вопрос - а соответствует ли наша деятельность, наша схема вознаграждений, нормам исламского права? Не будут ли их действия, в случае принятия решения о совместной работе, признаваться как «харам»? - комментирует Елена Мищенко. - Благодаря прохождению сертификации, теперь мы уверены, что наш маркетинг-план соответствует всем требованиям. Это очень важно, и придает компании совершенно другой уровень в мусульманском мире.

Сертификацию компания проходила в Центре Стандартизации и Сертификации «ЦентрХаляльНадзор», получены сертификаты на русском и английском языках. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Действительно, существуют направления в предпринимательстве, запрещенные исламским правом. К таким направлениям, например, относится ростовщичество, что создает мусульманам сложность в пользовании рядом современных банковских продуктов, не говоря уже о самом ведении такого рода бизнесов.

- Деятельность компании «Роял Клаб», как и банковская, связана с транзакциями, - поясняет соучредитель и директор компании Евгений Конкин. - Но, в отличие от банков, мы не берем процент за пользование средствами или услугами. Напротив, в наш клиентский сервис «встроена» модель начисления кэшбэка. То есть, компании, сотрудничающие с нами, получают подарки в виде бонусных баллов в тех магазинах, в которых они делают покупки.

В чем заключается сама процедура сертификации для бизнеса в сфере цифровых технологий и партнерских программ? Сперва компанией подается заявка в сертифицирующий орган, обозначается желание пройти сертификацию. Уже на этом этапе компании могут отказать, если даже поверхностного взгляда на ее деятельность достаточно, чтобы выявить «харам». Если таких критических, с точки зрения исламского права, признаков не имеется, у компании запрашивают презентацию и перечень документов на рассмотрение.

После прохождения подробного аудита, назначается третий этап - выезд инспектора в офис компании, интервью с представителями компании и руководством. И только после успешного прохождения всех этапов, компании выдается Сертификат «Халяль».

- С завершением процесса сертификации работа с сертифицирующим органом не заканчивается, а скорее начинается, - комментирует Егор Патов. - После выдачи Сертификата мы продолжаем плотно работать с «ЦентрХаляльНадзором». У нас постоянно появляются новые документы в компании, например, юридическая документация, договоры. Мы теперь постоянно консультируемся с инспектором, чтобы все соответствовало. А они взяли кураторство над нашей компанией, постоянно помогают нам, находятся на связи.

Для бизнесов партнерских программ сертификация «Халяль» - новая ступенька в развитии, ведь, как правило, такие компании развиваются не только в России, а сразу в нескольких странах, где процент жителей-мусульман может быть очень высок, или даже превалировать. На фоне повсеместного роста недобросовестных компаний, выдающих за млм-бизнес банальные и очень опасные для участников финансовые пирамиды, сертификация «Халяль» становится подтверждением не только банальной добросовестности компании, но и юридической чистоты бизнеса.

- Мы так рады, что стали первыми в этом направлении и задали очень важную и нужную тенденцию в млм-предпринимательстве, - признается Мария Михайлова. - Это высокая планка, это знак качества, и это даже не только про религию, а про ответственное, уважительное и высоконравственное отношение к людям, поверившим в наш бизнес и продукт.

Начало присвоения «Халяль» не только продукции, но и бизнес-процессам - важный шаг в этапе развития предпринимательства среди мусульман. Если глубоко погрузиться в эту тему, становится очевидным, что процессов и направлений, требующих анализа, аудита и сертификации очень много, даже в отдельно взятой компании. При желании получить сертификат, компании-заявителю нужно быть готовой приводить в соответствие и схему вознаграждений, и юридическую документацию, и схематизму бизнес-процессов. Но на опыте первопроходцев «Роял Клаб» становится очевидно - игра стоит свеч. Справочно: до сих пор в российской практике существовали единичные случаи сертификации «Халяль» среди млм-компаний, и касались они исключительно сертификации продукции.