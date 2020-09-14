Биография избранного губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

Александр Дрозденко возглавляет Ленобласть с 2012 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

14 сентября Александр Дрозденко фактически был назван победителем губернаторских выборов, прошедших в Ленинградской области накануне. Леноблизбирком опубликовал результаты голосования по итогам обработки всех 100% бюллетеней. Действующий глава региона набрал больше 83% голосов. «Комсомольская правда» напоминает биографию нового старого губернатора Ленобласти.

Александр Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в селе Акжар Джамбульской области Казахской ССР. Позднее переехал в Ленинград, где в 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Имеет ученую степень кандидата экономических наук (2007-й год).

После окончания института Александр Дрозденко пошел работать по специальности. Сначала – экономистом в совхозах Ленобласти, а с 1988 года – главным экономистом акционерного общества «Агро-Балт».

В 1991 году будущий губернатор был избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, а с 1993 года стал его председателем.

В ноябре 1993 года Дрозденко перешел на работу в мэрию Кингисеппского района. Побыв три года заместителем главы администрации, в 1996 году он стал мэром района.

В декабре 1996 года избран главой муниципального образования «Кингисеппский район», повторно переизбран на эту должность в декабре 2000 года.

Одно из увлечений губернатора- ретроавтомобили. Фото: Полина ШАНДРАК

Однако уже в ноябре 2002 года Александра Дрозденко позвали на работу в правительство Ленинградской области, где его назначили на должность вице-губернатора – председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

Больше 10 лет Дрозденко проработал в администрации правительства Ленобласти, однако в мае 2012 года, после отставки Валерия Сердюкова, по предложению президента России Владимира Путина, он был утвержден губернатором региона и 28 мая 2012 года официально вступил в должность.

На досрочных выборах Губернатора Ленинградской области, прошедших 13 сентября 2015 года, Александр Дрозденко получил 82 % голосов избирателей. 13 сентября 2020 года это результат был даже превышен.

Александр Дрозденко награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Губернатор Ленобласти женат, имеет двух дочерей. Увлекается охотой, рыбалкой, особая страсть главы региона – ретро-автомобили и мотоциклы.