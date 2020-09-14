Александр Дрозденко - губернатор Ленинградской области по результатам выборов 13 сентября 2020

Александр Дрозденко назван победителем губернаторских выборов. Фото: Полина ШАНДРАК

Леноблизбирком обработал все 100 процентов бюллетеней и объявил результаты прошедших в регионе выборов. Обошлось без сюрпризов, и губернатором Ленинградской области стал Александр Дрозденко.

- Результаты голосования распределились следующим образом: Александр Дрозденко – 83,61%; Андрей Лебедев – 7,30%; Александр Перминов – 4,57%; Александр Габитов – 3,06% - сообщает со ссылкой на избирательную комиссию пресс-служба администрации правительства Ленинградской области.

Также была объявлена и окончательная явка на голосовании. Выбирать губернатора региона пришли 51,52% жителей Ленобласти, имеющих право голоса. В цифровом выражении – это 701 тысяча 167 человек.

На избирательный участок действующий губернатор приехал на "Победе". Фото: Полина ШАНДРАК

Напомним, что голосование продолжалось три дня, а основным стало воскресенье. Причем ленинградцы были наиболее активны с утра – на участки пришла треть избирателей. А вот потом явка замедлилась и к вечеру едва достигла 50%. Тем не менее, выборы признаны состоявшимися.

Что касается самого Александра Дрозденко, то он проголосовал на участке №131 в деревне Лупполово Всеволожского района. Около полудня 13 сентября действующий глава региона - большой поклонник ретро-автомобилей - приехал сюда на зеленой «Победе».

Напомним, что Александр Дрозденко руководит 47-м регионом с мая 2012 года.