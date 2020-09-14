«Умерла накануне годовщины свадьбы»: Стали известны подробности смертельного ДТП под Петербургом, в котором погибла мать четверых детей

Пара должны была праздновать 13-ую годовщину свадьбы Фото: СОЦСЕТИ

Смертельное ДТП произошло 13 сентября в Ломоносовском районе Ленинградской области. Семья ехала на «Ладе Ларугс» по трассе «Петергоф-Кейкино», когда сидевшая за рулем бабушка потеряла управление над машиной и улетела в кювет. Кроме нее в авто находились ее 43-летняя дочка, зять и четверо внуков: два мальчика 10 и 7 лет, а также девочки 4 и 2 года. От мощного удара мать детей погибла на месте, остальных с травмами доставили в больницу.

Погибшей оказалась 43-летняя Галина. Раньше женщина работала в детском саду, ее супруг Петр - сотрудник в частной строительной фирме. Будущие супруги познакомились, когда еще учились в университете в одной группе.

- Галя с Петей сегодня должны были праздновать 13 лет со дня своей свадьбы, - рассказала «КП-Петербург» свекровь Галины Елена. – Они с моим сыном очень любили друг друга. У Елены столько было увлечений. Она была, я даже не могу сказать, что была… Господи, помилуй! Троих детей они планировали, а четвертый сам получился. Они были большой и дружной семьей.

Сиденья в машине были в три ряда, мать сидела спереди, поэтому больше всех пострадала Фото: СОЦСЕТИ

В тот трагический день семья возвращалась домой с дачи. Что произошло на дороге - пока точно неизвестно.

- Я говорила с мамой Гали, она рассказала, что то ли наехали колесом на что-то, то ли оно лопнуло, - вздыхает Елена. – Машина перевернулась и вылетела в кювет. Галя больше всех пострадала, потому что она всегда сидела рядом с мамой на переднем сиденье. Мой сын ехал на среднем ряду «Ларугса» вместе с девочками. Видимо, он их держал в момент аварии, потому что они меньше всех пострадали. Мальчики же были на заднем сиденье, они получили ушибы. Я с ними недавно говорила по телефону. Они в шоке, но еще не знают, что мама погибла. Петя в аварии получил перелом ноги, бабушка – перелом ребер. Сейчас все в больнице.

Уже известно, что детей при выписке заберут к себе бабушки и дедушки. Сейчас в смертельной аварии разбираются сотрудники полиции.

- По предварительной информации около 18:20, 57 км автодороги «Петергоф – Кейкино», водитель - женщина, 1956 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.

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